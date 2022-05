Glasner stavi na moštveni duh, van Bronckhorst pa na karakter

V finalu drugega najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja se bosta nocoj pomerila Eintracht Frankfurt in Glasgow Rangers. Obe ekipi sta včeraj že opravili prvi trening v prestolnici Andaluzije, stratega pa tudi medijske obveznosti. Tako Oliver Glasner kot Giovanni van Bronckhorst sta pred velikim finalom samozavestna, oba pa stavita na svoje adute. Finale Lige Evropa si lahko danes v živo ogledate na Kanalu A in VOYO, s prenosom začnemo ob 20.30!

Po 12ih evropskih tekmah za Nemce in kar 16ih z Škote, je čas za zadnje dejanje letošnje sezone Lige Evropa. Stadion Ramón Sánchez Pizjuán bo gostil finaliste 51. izvedbe drugega najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja (13. odkar se je tekmovanje preobrazilo v moderno različico kot jo poznamo danes), nemški Eintracht Frankfurt in škotski Glasgow Rangers.

"Imamo karakter, da igramo v finalu." je pred tekmo sezone samozavesten nekdanji levi bočni branilec Feyenoorda, Rangersa, Arsenala in Barcelone Giovanni van Bronckhorst. "Soočili se bomo s težkimi nasprotniki. Odigrali so kar nekaj dobrih tekem v Evropi in to proti dobrim klubom, zato se moramo dobro pripraviti nanje. Čeprav so že tretja nemška ekipa proti kateri bomo igrali letos , imajo nekoliko drugačen stil igre od Dortmunda in Leipziga. Mogoče res igrajo stilsko podoben nogomet, a je njihov postavitev na igrišču povsem drugačna." pred tekmo svari Nizozemec, ki je na klop takrat še aktualni škotskih prvakov sedel 21. novembra lani, ko je zamenjal Stevena Gerrarda. Današnje nasprotnike pa je opisal tako: "Frankfurt je fizično močna ekipa, njihovi napadalci so hitri in v obrambi igrajo čvrsto."

47-letni Nizozemec je še kot igralec nastopil v finalu Lige prvakov leta 2006, ko je z Barcelono porazil Arsenal, sedaj pa se bo prvi v finalu evropskega klubskega tekmovanja pomeril še v vlogi trenerja: "Seveda sem zelo ponosen, da bom igral v evropskem finalu, to je velika čast tako za igralce kot tudi za trenerje. A konec koncev gre le še za eno tekmo, kjer je tako kot pri vseh na zelenici 22 nogometašev, sodnik in žoga. Le dopustiti ne smeš, da ti do živega pridejo vse možne distrakcije, ki pridejo zraven. Zavedam se, da bomo pod velikim pritiskom, zato je še toliko bolj pomembno, da se osredotočimo na našo igro in s to mislijo se pripravljamo na tekmo. Če želimo osvojiti naslov bomo morali igrati kot moštvo."

"Naša glavna vrlina je enotnost, saj v slačilnici vlada odličen moštveni duh." pa je pred velikim finalom prepričan Eintrachtov strateg Oliver Glasner. "Zmaga bi bila seveda izjemen dosežek." je prepričan 47-letnik, ki bi lahko postal šele drugi avstrijski strateg v zgodovini evropskih tekmovanj, ki bi mu uspelo osvojiti evropsko lovoriko. To je kot prvemu uspelo Ernstu Happelu, ki je leta 1970 s Feyenoordom in 1983 s Hamburgom, osvojil takratni evropski pokal (predhodnik Lige prvakov). "To bi bil zame vrhunec kariere, a še pomembneje, to bi bila najpomembnejša stvar, ki se bi pripetila Eintrachtu v zadnjih 42 letih." je še priznal Avstrijec.

"Znamo igrati zelo fizično in intenzivno, to smo dokazali proti Betisu, Barceloni in West Hamu. Naši nogometaši so pripravljeni iti do konca svojih zmožnosti, zato verjamem, da bodo še enkrat dali vse od sebe." obljublja Glasner, ki bi se lahko po manj kot letu na klopi Frankfurtčanov vpisal v klubsko zgodovino. "Seveda se zavedamo, da so tudi Rangersi zelo čvrsta ekipa. Izločili so dva Bundseligaša, zato vemo, da bodo trd oreh. Pričakujem izenačeno, neizprosno in zanimivo tekmo. Ne moremo vplivati na to kako bodo igrali oni, poskrbeti moramo le, da mi igramo tako kot znamo in tako se tudi pripravljamo na obračun."

Obe ekipi bosta v finalu dodatno motivirani, saj se jim prek domačih lig ni uspelo neposredno uvrstiti v elitno Ligo prvakov za prihodnjo sezono. Rangersi so naamreč ligaško sezono končali na drugem mestu, zaradi česar si bodo morali igranje v Ligi prvakov za prihodnjo sezono še priigrati v kvalifikacijah. Lahko pa si Rangersi zagotovijo Ligo prvakov z današnjo zmago, kot si to lahko zagotovi tudi Eintracht, ki je v Bundesligi končal šele na klavrnem enajstem mestu. Za slovenski pridih v letošnjega finala Lige Evropa pa bo poskrbela slovenska sodniška ekipa na čelu s Slavkom Vinčićem, ki je bil že v finalu leta 2017 med pomožnimi sodniki in četrti sodnik leta 2021.