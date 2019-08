Ivković bo pred odhodom v ZAE odigral še eno tekmo za Maribor

Šestindvajsetletni Saša Ivković bo Maribor zamenjal za klub iz Združenih arabskih emiratov. Prav pred četrtkovo povratno tekmo četrtega kroga kvalifikacij za evropsko ligo proti bolgarskemu prvaku Ludogorcu na domačem stadionu so iz štajerske prestolnice prišle novice o prodaji Ivkovića.

Trener Darko Milaničje na današnji novinarski konferenci potrdil odhod Ivkovića. O tem, kako se je na napovedani odhod osrednjega branilca odzvala slačilnica, pa je odgovoril:"Kar se tiče mene, to name nima vpliva, je član NK Maribor, računam na njegovo odlično predstavo. Fantje s tem niso obremenjeni, osredotočeni so na tekmo, pomembno je, da odigra na vrhunski ravni."