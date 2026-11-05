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Liga Evropa

Slovenski dvoboj pripadel Levskemu, Juventus slavil na Nizozemskem

Torino, 05. 11. 2026 23.38 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Juventus - Parma

V 4. krogu Lige Evropa so se na tekmi med Levskim iz Sofije in Jagiellonio srečali trije slovenski nogometaši. Levski Gašperja Trdina je z 1:0 premagal Jagiellonio Dušana Stojinovića in Nika Prelca. Zagrebški Dinamo z Miho Zajcem in Svenom Šunto ter brez Aleksa Stojakovića je gostoval pri Sunderlandu in zmagal z 2:0.

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Pri Poljakih sta tekmo začela tako Dušan Stojinović v obrambi kot Nik Prelec v napadu, medtem ko je pri Bolgarih Gašper Trdin tekmo začel na klopi in v igro vstopil v 90. minuti. Dolgo je kazalo, da se bosta tekmeca razšla brez zadetkov, a je v 83. domače v vodstvo popeljal Steven Stojčanov. Levski je zdaj pri sedmih, Jagiellonia pa je ostala pri treh točkah.

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V zgodnejšem terminu je igrala tudi Omonia Nikozija, pri kateri tokrat ni bilo poškodovanega Jureta Balkovca. Gostovala je pri NEC Nijmegenu in izgubila z 1:3. Ciprčani so povedli v 23. minuti, zadel je Lois Diony, Bryan Linssen pa je v 50. izenačil. Isti igralec je nato v 76. še potrdil zmago Švedov, vmes je zadel še Clement Bischof. Omonia je tako ostala pri šestih točkah.

Zagrebški Dinamo z Miho Zajcem in Svenom Šunto ter brez Aleksa Stojakovića je gostoval pri Sunderlandu in zmagal z 2:0.
Zagrebški Dinamo z Miho Zajcem in Svenom Šunto ter brez Aleksa Stojakovića je gostoval pri Sunderlandu in zmagal z 2:0.
FOTO: Profimedia

Zagrebški Dinamo z Miho Zajcem in Svenom Šunto ter brez Aleksa Stojakovića je gostoval pri Sunderlandu in zmagal z 2:0. Luka Stojković je zadel za Dinamovo vodstvo v 22. minuti, v 39. pa podal še za gol Diona Drene Belja. Dinamo, za katerega Zajc in Šunta nista zaigrala, ima zdaj sedem točk.

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V ligi so stoodstotni še trije klubi, in sicer Benfica, ki je tokrat s 3:1 ugnala Lech Poznanj, Bournemouth, ki je v gosteh s 3:1 odpravil praško Sparto, in Ferencvaros, ki je tudi v gosteh presenetil favorizirani Milan. Lenny Joseph je v drugem polčasu dosegel oba gola za Madžare.

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nogomet liga evropa

Grofi v tej sezoni še niso bili tako nemočni v Evropi

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