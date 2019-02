'Kadi, pije in žura skoraj vsak večer, a vseeno je bil Verratti v Manchestru izjemen'

"Ker ni bil nared, ker ni bil 100-odstoten, ker je igral le eno tekmo v zadnjem mesecu, ker je na Neymarjevem rojstnem dnevu žural do 6 zjutraj, ker kadi, pije in žura skoraj vsak večer v tednu in potem odigra takšno tekmo na Old Traffordu, je vse skupaj spektakularno," je radijski komentar pričel novinar Julien Laurens. Ta deli mnenje mnogih, da je bil Marco Verratti poleg Kyliana Mbappeja eden najbolj zaslužnih za veliko zmago Paris Saint-Germaina na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov nad rdečimi vragi (2:0) v Manchestru.