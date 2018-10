Kampl na kolena spravil Celtic, Dinamo Zagreb do preobrata v Trnavi, poraz Milana

Nogometaši Leipziga so delo opravili že v prvem polčasu, ko so prevladovali na domači zelenici. Prvi zadetek v mrežo varovancev Brendana Rodgersa je zabil brazilski najstnik Matheus Cunha , drugega pa portugalski napadalec Bruma. V 41. minuti je lepo priložnost za zadetek imel tudi Kevin Kampl , a mu je vratar Celtica Craig Gordon strel uspel ubraniti. V drugem polčasu sta mreži mirovali in ostalo je pri zmagi domače zasedbe z 2:0. Kampl je igral do 84. minute. Zmaga je bila za Leipzig zelo pomembna v boju za vsaj drugo mesto, ki še pelje v izločilne boje. Salzburg je z zmago nad Rosenborgom (3:0) ostal na vrhu skupine B z devetimi točkami. Leipzig je z drugo zmago vknjižil šesto točko, Celtic ostaja pri treh, medtem ko Norvežani ostajajo brez točk.

Arsenal je močno prevladoval na obračunu s Sportingom, nekdanjim klubom Cristiana Ronalda, v Lizboni. Ob sedmih strelih v okvir vrat je naposled pot v mrežo v 77. minuti le našel Danny Welbeck , domačini pa na celi tekmi niso sprožili niti enega samega strela v okvir topničarjev. Ti so na obračunu, ki ga je sodil slovenski sodn ik Damir Skomina , prevladovali tudi v posesti žoge (62:38 %). To je bila še enajsta zaporedna zmaga za Arsenal, ki ga v tej sezoni vodi Unai Emery. Arsenal ima v skupini E zdaj devet točk, Sporting pa 6, sledi Vorskla Poltava s 3, Karabah pa ostaja brez točke.

Do pomembne zmage je pred praznimi tribunami na Slovaškem prišel tudi Dinamo Zagreb, pri katerem je slovenski nogometaš Petar Stojanović odigral celotno tekmo. Domačini so vodili večji del tekme, in sicer jih je v vodstvo v 32. minuti povedel Iranec Ali Ghorbani. V drugem polčasu so Zagrebčani le našli recept za Slovake. Na 1:1 je je v 65. minuti izenačil Mario Gavranović, končnih 2:1 pa je dobrih deset minut kasneje postavil Mislav Orsić. Dinamo je tako vknjižil nove tri točke in je zdaj s tremi zaporednimi zmagami že pri devetih ter je tako zelo blizu napredovanja v izločilne boje. Prvi zasledovalec Fenerbahče ima štiri točke, Trnava ostaja pri treh, Anderlecht pa je z današnjim remijem proti Fenerbahčeju pri 1.

Betis šokiral Milančane na San Siru

AC Milan, ki je pretekli vikend izgubil derbi z milanskim Interjem v samem zaključku, je tokrat zelenico San Sira znova zapuščal sklonjenih glav. Za Milančane je bilo usodno enajstouvrščeno moštvo španske la Lige – Betis. Nogometaši iz Seville so povedli v 30. minuti prek Antonia Sanabrie, na 2:0 pa je v deseti minuti drugega polčasa povišal podajalec pri prvem zadetku Giovani Lo Celso. Končnih 1:2 je postavil domači napadalec, 20-letniPatrick Cutrone. Betis je z zmago skočil na vrh skupine F (7 točk), Milan je s točko manj drugi, Olympiakos jih ima štiri, Dudelange pa ostaja brez točk.