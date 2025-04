Kdo bo osvojil Ligo Evropa?

Po četrtfinalnih poslasticah prvih tekem Lige prvakov je četrtek dan za preostali evropski tekmovanji. V drugorazrednem Uefinem turnirju sta ostala finalista iz leta 2022, nerazpoložena angleška giganta, italijanski in francoski velikan, razigrani baskovski nogometaši ter norveški malček. Komu bo uspelo priti vse do konca?

Trofeja Lige Evropa FOTO: AP

Bodo/Glimt - Lazio

Aktualni norveški prvak, katerega barve je dve leti in pol branil slovenski napadalec Nino Žugelj, ki se je leta 2022 za milijon evrov iz Maribora preselil na sever Evrope, se je v letošnji sezoni prvič v klubski zgodovini uspel prebiti v četrtfinale Lige Evropa. A če želijo postati prvi norveški klub, ki bo zaigral v polfinalu enega izmed Uefinih tekmovanj, bodo morali pokazati dve izjemni predstavi. Bodo/Glimt se bo pomeril proti Laziu, ki je ligaško fazo sklenil na prvem mestu, v izjemno izenačenem italijanskem prvenstvu pa trenutno zaseda šesto mesto. Klub iz italijanske prestolnice sodi med četverico favoritov za končno slavje, bodo pa morali za napredovanje proti ekipi, ki je na 11 izmed zadnjih 16 evropskih tekem zabila vsaj tri gole, zaigrati na višjem nivoju kot v osmini finala, ko so se pošteno namučili proti Viktorii iz Plzna.

Lazio FOTO: AP

Lyon - Manchester United

Omenjena evropska velikana sta se na uradni tekmi nazadnje srečala pred 17 leti, ko sta z veliko kvalitetnejšima zasedbama igrala v Ligi prvakov. Francozi so se od zadnjega srečanja z rdečimi vragi dvakrat prebili do polfinala najelitnejšega nogometnega tekmovanja, nazadnje leta 2020, nato pa je za sedemkratne francoske prvake sledilo težko obdobje. Lyon je v lanski sezoni dolgo zasedal zadnje mesto v domačem prvenstvu, nato pa so se dvignili in sezono končali na šestem mestu. Isti položaj zasedajo tudi letos, veliko bolje pa jim gre v Evropi, kjer so v osmini finala uničili romunski FCSB, za napredovanje med najboljše štiri pa bodo morali izločiti favorizirani Manchester United. Eden najboljših klubov v nogometni zgodovini letos igra eno najslabših sezon v klubski zgodovini. Manchester United je FA pokal sklenil v osmini finala, ligaški pokal v četrtfinalu, na prvenstveni razpredelnici pa zaseda 13. mesto. Sezono lahko rešijo v Evropi, kjer so ligaško fazo končali na tretjem mestu, v osmini finala brez večjih težav izločili Real Sociedad, pred tekmama proti Lyonu pa so samozavestni, da lahko po osmih letih znova osvojijo Ligo Evropa.

Manchester United FOTO: Profimedia

Tottenham Hotspur - Eintracht Frankfurt

Sezoni rdečih vragov je zelo podobna tudi sezona Tottenhama, ki je prav tako že izpadel iz domačih pokalov, na lestvici Premier lige pa je na skromnem 14. mestu. Zaradi slabih rezultatov je pod ogromnim pritiskom tudi trener Ange Postecoglou, rešilno biljko pa zanj predstavlja slavje v Ligi Evropa, ki bi severnolondonskemu klubu prineslo prvo lovoriko po letu 2008. A pot do tja bo vse prej kot lahka, saj jih že v četrtfinalu čaka razpoloženi Eintracht iz Frankfurta. Nemci so pred tremi leti osvojili Ligo Evropa, ko so po enajstmetrovkah premagali Rangers, dobro pa jim kaže tudi v letošnji sezoni. Kljub temu, da so pozimi izgubili prvega zvezdnika Omarja Marmousha, ki je prestopil v Manchester City, so v domačem prvenstvu na odličnem tretjem mestu, na račun dobre forme pa verjamejo, da lahko izločijo nerazpoložene Spurse.

Tottenham Hotspur FOTO: AP

Rangers - Athletic Bilbao

Nogometaši škotskega velikana bodo skušali na prvi tekmi pred domačimi navijači iztržiti čim več, saj se zavedajo, da so pri žrebu naleteli na menda najtežjega možnega nasprotnika. Rangersi imajo sicer za seboj povprečno sezono. V domačem prvenstvu so kar 13 točk za Celticom, ligaško fazo Lige Evropa so sklenili kot osmi, v osmini finala pa po dveh napetih dvobojih izločili Fenerbahče. Zdaj se bodo udarili z Atletic Bilbaom, ki trenutno velja za glavnega favorita za končno slavje. Baski so bili v La Ligi večji del sezone tik za trojico španskih velikanov, v ligaškem delu drugorazrednega evropskega tekmovanja so osvojili isto število točk kot prvi Lazio, v osmini finala pa so se poigrali z Ajaxom. V Evropi imajo letos še nekaj dodatnega motiva na račun dejstva, da bo finale odigran na njihovem stadionu. Jim lahko uspe na domačih tleh osvojiti Ligo Evropa?