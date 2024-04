Klopp po debaklu proti Atalanti: S to predstavo smo dosegli dno

OGLAS

To je poleg poraza s 3:0 oktobra 2014 in poraza s 5:2 februarja 2023 (oba proti Real Madridu) največji domači poraz Liverpoola v evropskih tekmovanjih.

"To je bila res slaba igra, o moj bog. Začeli smo dobro, res dobro, potem pa nismo nadaljevali. Ko so oni dosegli prvi gol, smo se kar malo izgubili. Bili smo povsod, a hkrati nikjer, povsem neprepoznavno za nas. Bilo je res čudno, a v nogometnem smislu je šlo za taktično disciplino. Še pred prvim golom je imel Darwin Nunez veliko priložnost, nato pa veliko smolo še Harvey Elliott. Potem je šlo vse samo še navzdol, igrali smo tako, kot je njim ustrezalo," je po prvem domačem porazu Liverpoola po skoraj 14 mesecih povedal Jürgen Klopp, ki je po nedeljskem remiju z Manchester Unitedom (2:2) naredil šest sprememb v svoji ekipi, vendar se njegova zamisel ni obrestovala, možnosti, da bi Redsi končali vladavino Nemca z edino lovoriko, ki je še ni osvojil, pa so se močno zmanjšale.

"Odigrali smo slabo tekmo in si zaslužili poraz. To moramo zdaj čutiti, vendar samo ta večer, saj se moramo nato osredotočiti na tekmo proti Crystal Palacu," je še dodal 56-letni Nemec, ki se je moral po tekmi soočiti tudi z vprašanjem, ali lahko Liverpool na povratni tekmi nadoknadi zaostanek treh golov, kot so Redsi to storili pred štirimi leti proti Barceloni: "Mislim, da zdaj ni pravi trenutek, da bi govorili o tem. Nisem razpoložen, da bi razmišljal o tekmi čez teden dni, ko imamo vmes še eno. Vsekakor se moramo potruditi, želimo zmagati, vendar zdaj ni trenutek, da bi širokoustil o tem. Odigrati moramo res dobro tekmo. S to predstavo smo dosegli dno, zato je edino kar je mogoče, da igramo bolje in verjemite, da lahko igramo veliko bolje. Vendar je trenutno najpomembnejša nedelja in tekma proti Palacu."

Se pa je Liverpoolovih možnosti o preobratu po tekmi dotaknil kapetan Virgil Van Dijk: "Če ne verjamemo v preobrat, nima smisla iti v Italijo. Očitno je, da smo si zelo otežili položaj, vendar se zdaj osredotočamo na Crystal Palace. Moramo se pobrati in edini način, da to storimo, je seveda zmaga na tej tekmi konec tedna. Hitro moramo vsi preklopiti osredotočenje na domače prvenstvo, nato pa se bomo osredotočili na to, da tam zabijamo vsaj štiri gole."

Za razliko od Kloppa je imel veliko razlogov za veselje Atalantin trener Gian Piero Gasperini, ki je po tekmi dejal, da želi uživati v trenutku, vendar ob tem opozoril, da so z zmago na prvi tekmi opravili le polovico dela: "Današnja tekma je bila neverjetna, do 10 minut pred koncem nisem opravil niti ene menjave, do konca tekme pa le eno, ker se mi je zdelo nesmiselno spremeniti ekipo, ki je dobro igrala vseh 90 minut. Po takšni zmagi se lahko malo poveseliš, a se vsi zavedamo, da nas čez sedem dni v Bergamu čaka težko delo, saj je Liverpool res močna ekipa in lahko hitro zabija tri gole. Morali bomo odigrati še eno tekmo brez napak in praktično v vseh pogledih ponoviti današnjo, saj se lahko še vse zgodi. Toda zaradi prednosti, ki smo si jo priigrali lahko upamo na najboljše."