Klopp po izpadu iz Lige Evropa: Postavili smo si preveliko oviro

Povratna tekma četrtfinala Lige Evropa med Atalanto in Liverpoolom se je sanjsko začela za goste, saj so že v sedmi minuti srečanja povedli. Nato pa Redsom do konca tekme ni več uspelo zatresti mreže italijanskega moštva in sanje o preobratu so se razblinile.

Trener Liverpoola Jürgen Klopp, ki je že pred tekmo napovedal, da njegove fante čaka težko delo, je po tekmi priznal, da jih je stala slaba prva tekma na domačem Anfieldu: "Jasno je bilo, da smo si sami postavili veliko oviro. Kot se je izkazalo, preveliko oviro. Danes mi je bila naša igra zelo všeč, saj so fantje pokazali željo in energijo. Bila je res zapletena tekma in na trenutke smo preveč hiteli. Če bi bil Trent Alexander-Arnold nekoliko bolj fit, bi lahko igral visoko, pritiskali dlje, vendar je noro, da je sploh igral. Na koncu mu je povsem zmanjkalo plina." Liverpool tako po 89 tekmah končuje evropska tekmovanja pod vodstvom nemškega trenerja, s katerim so leta 2019 osvojili prestižno Ligo prvakov, saj se ta po koncu sezone poslavlja s klopi moštva iz mesta Beatlov. "To so mešani občutki. Izpadli smo, vendar sem zadovoljen z igro. Želeli bi si, da bi lahko odšli v Dublin (kjer bo 22. maja odigran finale Lige Evropa, op. a.), vendar se to ni zgodilo. Zdaj nam je ostalo še eno tekmovanje, v katerega se bomo popolnoma vživeli," je izpad iz Lige Evropa še komentiral Klopp.

"Zmagali smo in to je bil odziv, ki smo ga želeli pokazati. Bilo je težko in vedeli smo, da bo tako, vendar so si zaslužili, da gredo naprej," je na novinarski konferenci po tekmi športno priznal Klopp in se ozrl na nadaljevanje sezone, ki bo za Redse vse prej kot lahko, saj jih po gostovanju v Bergamu čakajo še tri zaporedna gostovanja: "Osredotočiti se moramo na ligo in točno to bomo od zdaj naprej tudi počeli. Nocoj smo se vrnili na zmagovalno pot. Imamo nekaj dni, da si opomoremo in se pomerimo s Fulhamom. To bo drugačna tekma, vendar bo prav tako zahtevna."

Jürgen Klopp FOTO: AP icon-expand