Leipzig izločil Atalanto, uspešna tudi West Ham in Rangers

Nemški Leipzig, za katerega je nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl odigral 78 minut in prejel rumeni karton, je v gosteh z 2:0 premagal italijansko Atalanto in se prebil v polfinale Lige Evropa. Med četverico najboljših so se uvrstili tudi angleški West Ham, nemški Eintracht Frankfurt in škotski Rangers.

Leipzig se je s skupnim izidom 3:1 po dveh tekmah prebil med štiri najboljša moštva v tem klubskem tekmovanju pod okriljem Uefe. Oba gola je dosegel Christopher Nkunku. Prvič je zadel v 18. minuti po sijajnem prodoru in podaji Konrada Laimerja. Leipzig je v prvem polčasu deloval bolje, si pripravil več priložnosti in zasluženo povedel. Višje prednosti pa si varovanci Domenica Tedesca niso priigrali. PREBERI ŠE Barcelonin zaključni juriš ni obrodil sadov, Eintracht zasluženo v polfinale V drugem polčasu je imela več od igre ekipa iz Bergama, pri kateri Josip Iličić ni bil v kadru. Atalanta je močno pritiskala, nekajkrat pa se je obramba Leipziga izkazala s požrtvovalnimi posredovanji, nevarnejši streli Jeremieja Bogaja, Hansa Hateboerja in Duvana Zapate pa niso bili dovolj natančni. V 86. minuti pa je nato Nkunku izsilil še enajstmetrovko, jo minuto kasneje tudi uspešno izvedel ter Nemcem dokončno priigral uvrstitev v polfinale. icon-expand Atalanta - Leipzig FOTO: Sofascore.com Tam bodo nogometaši Leipziga igrali proti glasgowskemu Rangersu. Škoti so sicer današnji dvoboj začeli z zaostankom 0:1 s prve tekme proti Bragi, a že v prvem polčasu zabili dva gola po zaslugi Jamesa Taverniera (2., 44.). Za Portugalce je je bila oteževalna okoliščina tudi rdeč karton Tormene v 42. minut. Kljub temu so se rešili v podaljšek po zadetku Davida Carma v 83. minuti. V podaljšku je nato škotski velikan le kronal igro z nogometašem več, ko je za končnih 3:1 zadel Kemar Roofe. Po drugem rdečem kartonu Portugalcev, prejel ga je Iuri Medeiros, pa je bilo upanja za Brago konec. Drugi polfinalni par bo West Ham - Eintracht Frankfurt. Predvsem Nemci so pripravili presenečenje, potem ko so v gosteh s 3:2 ugnali Barcelono. Slednja je sicer kljub ne najboljši predstavi pred tednom dni imela aktiven izid s prve tekme (1:1), a jo je nocoj že v četrti minuti presekala enajstmetrovka, ki jo je uspešno izvedel Filip Kostić. V 36. minuti je nato s sijajnim strelom Marc-Andreja ter Stegna v katalonskih vratih premagal še Rafael Borre. V drugem polčasu je na 3:0 z drugim zadetkom povišal Kostić. Barca je bila povsem neprepoznavna, je pa imela v 11 minutah sodnikovega dodatka vendarle še nekaj upanja na čudež. Sergio Busquets je najprej z izjemnim udarcem znižal, Katalonci so imeli nato še nekaj lepih priložnosti za drugi zadetek, a je do 11. minute dodatka ostalo pri izidu 3:1 v korist Nemcev. Strel z bele točke Memphisa Depaya je takrat le še ublažil poraz Kataloncev. Londonski West Ham je po izenačenju na prvi tekmi tokrat v gosteh s 3:0 ugnal francoski Lyon. V prvem polčasu sta zadela Craig Dawson (38.) in Declan Rice (44.), v drugem pa je piko na i postavil še Jarrod Bowen (48.). Prvi polfinalni tekmi bosta na sporedu 28. aprila, povratni pa 5. maja. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Izidi današnjih in prvih tekem četrtfinala LE:

Atalanta - *Leipzig 0:2 (0:1) 1:1

Nkunku 18., 87. (11-m)

(Kevin Kampl je za Leipzig odigral 78 minut in prejel rumeni karton) Barcelona - Eintracht Frankfurt 2:3 (0:2) 1:1

Busquets 91., Depay 101. (11-m); Kostić 4. (11-m), 67., Borre 36.

RK: Ndicka 100. (Eintracht) Rangers - Braga 3:1 (2:0) - po podaljšku 0:1

Tavernier 2., 43. (11-m), Roofe 101.; Carmo 83.

RK: Tormena 43., Medeiros 105. (oba Braga) Lyon - West Ham 0:3 (0:2) 1:1

Dawson 38., Rice 44., Bowen 48.