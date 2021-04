Nogometaši Manchester Uniteda so na prvi polfinalni tekmi Lige Evropa s 6:2 premagali Romo, potem ko so Rimljani dobili prvi polčas z 2:1. Villarreal je v drugem, precej bolj izenačenem polfinalu z 2:1 premagal zasedbo Arsenala. Topničarji so ob polčasu zaostajali z 0:2, gol priključitve pa je iz enajstmetrovke v drugem polčasu zabil Nicolas Pepe.

icon-expand Edinson Cavani je zabil dvakrat, poleg tega pa priigral še (sicer strogo dosojeno) enajstmetrovko. FOTO: AP Več sledi ... Polfinale Lige prvakov, prvi tekmi:

Manchester United - AS Roma 6:2 (1:2) Villarreal- Arsenal 2:1 (2:0)