Tottenham kljub zgodnji izključitvi nadigral Qarabag, Ajax odpihnil Bešiktaš

Drugi dan prvega kroga nove sezone v Ligi Evropa je prinesel visoko zmago Tottenhama, ki je praktično celoten obračun proti Qarabagu igral le z deseterico (3:0), poigravanje Ajaxa z Bešiktašom (4:0), šest zadetkov med Frankfurtom in Viktorio Plzen (3:3), zmago Lyona proti Olympiacosu (2:0) in remi med Romo in Bilbaom (1:1).

Tekma med Tottenhamom in Qarabagom se je zaradi poznega prihoda gostujočih nogometašev začela s 35-minutno zamudo. Londončani so pričakovano postavili visoko obrambno linijo, hitro zagospodarili na terenu, ob koncu sedme minute pa doživeli velik šok. Juninho Vieira je na sredini igrišča odvzel žogo nespretnemu Radu Dragusinu, ta pa je kot zadnji mož v obrambi storil prekršek nad brazilskim napadalcem in bil kaznovan z rdečim kartonom. Kljub igralcu manj so domačini zadeli že v 12. minuti, med strelce pa se je še na tretji zaporedni tekmi v vseh tekmovanjih vpisal Brennan Johnson.

Brennan Johnson je po porazu proti Arsenalu deaktiviral svoje profile na družbenih omrežjih, saj je bil zaradi nekoliko slabših predstav žrtev spletnega nasilja. Od takrat je dosegel zadetek za zmago proti Coventryju, zabil proti Brentfordu in načel mrežo Qarabaga.

Trener Tottenhama Ange Postecoglou kljub vodstvu in izključitvi ni odstopal od svoje miselnosti, njegovi varovanci so še naprej stali izredno visoko, nogometaši iz azerbajdžanske prestolnice so imeli posledično veliko prostora za protinapade, po katerih pa do nevarnih strelov niso uspeli priti. V 40. minuti je Juninho zapravil odlično priložnost za izenačenje, rezultat pa se do konca prvega dela ni več spremenil.

Drugi polčas se je začel po željah domačinov, ki so v 52. minuti podvojili prednost. Po predložku iz kota je gostujoči vratar Mateusz Kochalski žogo izbil do Papeja Matarja Sarra, mladi senegalski vezist pa jo je z nekaj sreče spravil v mrežo Qarabaga. Gostje iz Bakuja so nekaj trenutkov kasneje po prekršku Yvesa Bissoume prišli do enajstmetrovke, Toral Bayramov pa je z močnim strelom stresel prečko in zapravil zlato priložnost. V 65. minuti je Londončane po strelu Juninha rešila vratnica. V 68. minuti je iz roba kazenskega prostora sprožil Heung-min Son, Kochalski je njegov strel ubranil, odbitek pa je v mrežo pospravil Dominic Solanke. Nogometaši Qarabaga so v nadaljevanju s številnimi streli povsem razbranili Guglielma Vicaria, ga nato v 78. minuti tudi premagali, a zadetek zaradi prepovedanega položaja ni obveljal. Tekma se je končala z izidom 3:0.

Žiga Lipušček je z RFS iz Rige gostoval pri FCSB v Bukarešti ter se vpisal med strelce v 23. minuti, ko je izenačil na 1:1. Pred tem je za domače v osmi minuti zadel Daniel Birligea, v 32. pa za novo vodstvo romunske zasedbe Marius Stefanescu. Zmago domačinov je v drugem polčasu z dvema goloma potrdil Darius Olaru. Fenerbahče je z 2:1 ugnal Union St. Gilloise, Malmö je doma izgubil proti Rangers iz Glasgowa z 0:2, Ajax je nadigral Bešiktaš s 4:0, Mika Godts je dosegel dva gola, Lyon je z 2:0 odpravil Olympiakos, Eintracht Frankfurt in Viktoria Plzen sta igrala 3:3, pri čemer so gosti za točko dosegli dva gola v 86. in 92. minuti. V končnici je do zmage prišla Braga. Ta je proti Maccabiju iz Tel Aviva zaostajala z 0:1, nato pa je v 88. minuti zadel Bruma, ki je poskrbel tudi za preobrat v 95. minuti z bele pike. Gosti so po tem dobili dva rdeča kartona. Eden bolj pričakovanih dvobojev je bil v Rimu med Romo in Athleticom Bilbaom. Končal se je z 1:1, potem ko je v prvem polčasu za Rimljane zadel Artem Dovbik, v drugem pa je izenačil v 85. minuti Aitor Paredes.

