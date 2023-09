Panathinaikos tudi z golom Šporarja potopil rumeno podmornico

Od treh slovenskih nogometašev v vrstah atenskega kluba je le Adam Gnezda Čerin odigral celo tekmo. Andraž Šporar je v igro vstopil v 68. minuti, deset minut kasneje pa po podaji Čerina Gnezde in lepo odmerjenem strelu zadel za 2:0, medtem ko Benjamin Verbič ni bil v kadru zasedbe, ki jo vodi Srb Ivan Jovanović . Na drugi tekmi skupine F je francoski Rennes zanesljivo ukanil izraelski Maccabi iz Haife s 3:0. Za četrtouvrščeno zasedbo francoskega prvenstva iz minule sezone so zadeli Ludovic Blas (1.), Adrien Truffert (31.) in Turek Bertug Yildirim (56.).

Nemški Bayer iz Leverkusna je vse dvome o prvi zmagi v skupini H proti švedski ekipi Häcken razrešil v prvi polovici tekme, ko sta med 10. in 16. minuto zadela Florian Wirtz in Maročan Amine Adli. V drugi polovici tekme sta visoko zmago lekarnarjev med 66. in 70. minuto potrdila Nigerijec Victor Boniface in Jonas Hofmann.



Izid, Liga Evropa:

Panathinaikos - Villarreal 2:0 (1:0)

Ioannidis 38., Šporar 78.

Adam Gnezda Čerin je igral vso tekmo, Andraž Šporar je vstopil v 68. minuti, Benjamin Verbič (vsi Panathinaikos) pa ni bil v kadru.