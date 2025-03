Manchester United in Tottenham v četrtfinalu

Prva tekma med Manchester Unitedom in Real Sociedadom se je končala brez zmagovalca (1:1), na povratnem obračunu pa so Španci hitro šokirali navijače na Old Traffordu in povedli po sedmih minutah igre, ko je najstrožjo kazen izkoristil Mikel Oyarzabal. Na enak način je v 16. minuti zabil Bruno Fernandes, ki je v nadaljevanju prišel do hat-tricka, za končnih 4:1 pa je zadel Diogo Dalot.