Milan do popolnega preobrata v drugem polčasu, Dinamo Zagreb na vrhu skupine D

Nogometaši Milana na domačem San Siru tekme proti Olympiakosu niso začeli najbolje. Že v 14. minuti tekme je namreč Pepeja Reino z glavo premagal španski napadalec v grških vrstah Miguel Guerrero. Gostje iz Pireja so dolgo časa držali vodstvo v Milanu, a varovanci Gennara Gattusa so našli pot do popolnega preobrata. V 70. minuti je v skorajda identični akciji kot pri prvem zadetku mrežo gostov načel Patrick Cutrone. Dobrih pet minut kasneje je domačine v vodstvo popeljal Gonzalo Higuain. Ta je žogo sprejel na robu kazenskega prostora, nato pa iz igre vrgel obrambo Olympiakosa in premagal vratarja Joseja Saja. Tako kot pri drugem zadetku Milana je tudi pri tretjem podajal tokrat ’le’ rezervist Hakan Calhanoglu, žogo pa je v nebranjeno mrežo poslal 20-letni Cutrone.

Leipzig do gladke zmage na Norveškem

Prvi gol Leipziga, pri katerem je zaradi bolezni manjkal Kevin Kampl, je bil mat v dveh potezah. Z leve strani je v 12. minuti tekme podajal Marcel Halstenberg, Jeana-Kevina Augustina pa je žogo lepo sprejel in jo z levico natančno poslal mimo nemočnega vratarja Andreja Hansena. Na 2 : 0 je v drugem polčasu povišal visokorasli 19-letni branilec Ibrahima Konate. A ni zadel z glavo, temveč je bil na pravem mestu ob pravem času in žogo z desnico silovito potisnil v mrežo domačinov. Tudi tretji zadetek je prispeval 19-letnik, in sicer brazilski talent Matheus Cunha. Ta je s kakšni 13 metrov poslal natančen in močen strel pod prečko Hansena.

Dinamo na vrhu skupine D

Nogometaši Dinama so prišli do druge zaporedne zmage v skupinskem delu Lige Evropa, potem ko so v gosteh na kolena spravili Anderlecht. Slovenski reprezentant Petar Stojanović je odigral celotno tekmo, zadetke za Zagrebčane pa sta prispevala Izet Hajrović (11-metrovka) in Amer Gojak. Velja dodati, da je Andercleht od 46. minute igral z igralcem manj, saj je bil izključen Ognjen Vranješ.