Milan od vloge favorita ne beži, toda: 'Rennes bo zelo nevaren'

Nogometaši v evropskih klubskih tekmovanjih so s tekmami Lige prvakov že začeli izločilne boje. Na vrsti sta še Konferenčna liga in Liga Evropa. V prenosu na Kanalu A in VOYO boste lahko spremljali obračun med italijanskim Milanom in francoskim Rennesom. Začnemo ob 20.45.

UEFA LE: Milan - Rennes FOTO: icon-expand

V Konferenčni ligi in Ligi Evropa klube čakajo prve tekme dodatnih bojev za osmino finala. V tem delu LE, kjer so klubi, ki so zasedli druga mesta v skupinskem delu evropske lige ter tretja mesta v skupinskem delu Lige prvakov, ne bo igral noben slovenski nogometaš. Med seboj pa se bodo merili Feyenoord in Roma (pri slednji ne bo mladega slovenskega branilca Lovra Goliča), Milan in Rennes, Lens in Freiburg, Young Boys in Sporting Lizbona, Benfica in Toulouse, Braga in Qarabag, Galatasaray in Sparta Praga ter Šahtar Doneck in Marseille.

Povratne tekme bodo 22. februarja. Zmagovalci osmih parov, igrali bodo tekme doma in v gosteh, se bodo prebili v osmino finala, kjer jih bodo čakali zmagovalci skupin Lige Evropa. To pa so West Ham, Brighton, Rangers, Atalanta, Liverpool, Bayer Leverkusen, Villarreal in Slavia Praga. Žreb osmine finala bo 23. februarja. Boji najboljših 16 bodo nato 7. in 14. marca, četrtfinale 11. in 18. aprila, polfinale 2. in 9. maja, finale pa bo v Dublinu 22. maja.

Kenan Bajrić FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Po podobnem principu bodo igrali tudi v Konferenčni ligi, kjer pa bo slovenska udeležba najštevilčnejša. V dodatnih bojih za osmino finala, kjer so klubi, ki so osvojili druga mesta v skupinskem delu konferenčne lige ter tretja mesta v skupinskem delu evropske lige, bo Bodö/Glimt Nina Žuglja igral proti Ajaxu iz Amsterdama, Legia Varšava Blaža Kramerja proti Moldeju, Sturm Gradec Jona Gorenca Stankovića in Tomija Horvata pa se bo meril s Slovanom iz Bratislave Kenana Bajrića.

Preostali pari so Servette - Ludogorec, Union SG - Eintrahct Frankfurt, Betis - Dinamo Zagreb, Olympiakos - Ferencvaros in Maccabi Haifa - Gent. Tekme teh dodatnih bojev bodo v četrtek in 22. februarja. Zmagovalci se bodo prebili v osmino finala, kjer so že zmagovalci skupin Konferenčne lige: Lille, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Brugge, Aston Villa, Fiorentina, Paok in Fenerbahče Mihe Zajca. Žreb parov osmine finala bo 23. februarja. Tekme najboljše 16-erice bodo nato 7. in 14. marca, četrtfinale 11. in 18. aprila, polfinale 2. in 9. maja, finale pa bo v Atenah 29. maja.