Mourinho besen kot ris, krivi pa sodniki: Ste ena velika sramota

Nogometaši Seville ostajajo kralji Lige Evropa. Letos so jo osvojili še sedmič in so daleč najuspešnejši v tem tekmovanju, v finalu v Budimpešti so tokrat po enajstmetrovkah premagali Romo. Po rednem delu se je tekma končala z izidom 1:1, nato pa so z bele ekipe Španci zadeli štirikrat, Italijani pa le enkrat. V taboru poražencev iz večnega mesta velika žalost in tudi jeza. Slednja je bila še posebej prisotna pri kontroverznem trenerju Joseju Mourinhu. Portugalec je za poraz v finalu okrivil sodnike. Veliko razočaranje ob porazu je pokazal tudi tako, da je nemudoma snel medaljo za končno drugo mesto. "To vedno naredim. Zlate zadržim, srebrne pa delim naokoli."

Portugalski strokovnjak Jose Mourinho na klopi Rome, zmagovalke Konferenčne lige v prejšnji sezoni, bi z naslovom postal prvi trener, ki bi s tremi različnimi klubi osvojil Ligo Evropa oziroma njenega predhodnika, pokal Uefe.

Dolga, nervozna tekma ni navdušila, finale pa so že tretjič zapovrstjo morale odločiti enajstmetrovke, po katerih Roma ostaja brez zmage v tem tekmovanju. Lani je naslov osvojil Eintracht iz Frankfurta.

Za zdaj je v teh slavil s Portom (2002/03) in Manchester Unitedom (2016/17). Verjetno je tudi zaradi neuspešnega lova na zgodovinski dosežek po izgubljenem finalu besen kot ris. Čustva so ga, kot je to pri njem običajno, povsem prevzela. Na parkirišču Puskas Arene je potrpežljivo čakal, da pridejo mimo delivci nogometne pravice. Angleža Anthonyja Taylorja je počastil z milo rečeno neposredno kritiko ... "To je ena velika sramota," je večkrat ponovil in vse podkrepil s sočnimi psovkami. Začel je v angleščini, nadaljeval italijansko. Sodnike je spremljal vse do vhoda v mini bus. "Čestitam vam, zares vam čestitam za to sramotno predstavo. Sram vas je lahko, sram," je ves čas ponavljal Portugalec.

Še pred tem, takoj po zadnji enajstmetrovki, ko je bilo jasno, da je Roma ostala brez laskave lovorike, je že s prvo reakcijo dal vedeti, kako se počuti. "Rekel sem vam, da bomo stadion zapustili z lovoriko ali pa ga bomo zapustili mrtvi. Mrtvi smo, toda od napora. Tako fizično kot psihično smo povsem izpraznjeni. Še najbolj psihično, saj se zavedamo, da si poraza nismo zaslužili. Zakaj? Ker je finale zaznamovalo kar precej sumljivih sodniških odločitev, ki so neposredno vplivale na rezultat in posledično tudi na končni razplet," je bil brez dlake na jeziku vselej zgovorni Mourinho. "Kljub vsemu smo ponosni, saj smo iz sebe iztisnili vse, kar imamo." Jose Mourinho je zbrane novinarje spomnil, da je to njegov prvi izgubljeni finale.

"Za mano je pet finalnih dvobojev, a to je prvi, ki ga končujem s sklonjeno glavo. Prvič sem poražen," je "opazil" 'The Special One'.

"Kljub bolečem porazu pa se domov vračam bolj ponosen kot po vseh osvojenih lovorikah. Vedoč, da smo dali od sebe vse. Bila je to moška tekma s sodnikom, za katerega se je zdelo, da je Španec." Mourinho je opazil še nekaj. "Erik Lamela bi moral prejeti drugi rumeni karton in posledično predčasno pot pod prho. Na koncu je celo izvajal enajstmetrovke in zabil gol," je bil še eden od komentarjev Joseja Mourinha, ki je srebrno medaljo takoj snel z vratu in jo vrgel enemu od Rominih navijačev. "To vedno naredim. Zlato odličje zadržim, srebrno pa podarim. Vedno," je še pojasnil Mourinho.

