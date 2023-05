Mourinho: To bo zgodovinski in nepozaben finale

Zvečer bo podeljena prva evropska nogometna lovorika, ko se bosta v finalu Lige Evropa pomerili rekorderka tega tekmovanja Sevilla in zmagovalka lanske premierne izvedbe Konferenčne lige. Glavni trener Rome Jose Mourinho, ki je na novinarski konferenci pred že drugim evropskim finalom zapored deloval sproščeno, je poudaril pomembnost tekme in zanikal govorice o pogovoru z drugimi klubi. Studijski del na Kanalu A in VOYO pričnemo ob 20.30.

"Za nas bo to zgodovinski in nepozaben finale," je na začetku novinarske konference pred finalom Lige Evropa v Budimpešti dejal Jose Mourinho, ko so ga novinarji vprašali o pomembnosti tekme. "Komaj čakamo na tekmo," je še dodal portugalski strokovnjak, ki v finalu ne bo ime lahkega dela, saj bo njemu in njegovim varovancem nasproti stala 'kraljica' tega tekmovanja Sevilla. Andaluzijsko moštvo se lahko namreč pohvali že z rekordnimi šestimi pokala za zmagovalca Lige Evropa

Sevilla je v Ligi Evropa slavila v sezonah 2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16 in 2019/20.

O primerjavi med moštvoma je zato Mourinho v svojem slogu nekoliko sarkastično dejal: "Imajo vrhunske igralce. Mi imamo v kadru veliko igralcev Primavere (mladinskega pogona Rome op. a.) Mladeniči kot so Zalewski, Bove, Tahirović, so igrali manj kot na primer Lamela in El Nesyri. Mislim, da so moje izkušnje in Mendilibarjeve enake, imava iste bele lase. Dejstvo je, da imajo za seboj imajo več finalov in posledično več izkušenj. Za nami pa je le dve leti dela, odkar sem tukaj. A vseeno v teh dveh letih smo odigrali smo 30 evropskih tekem."

Ker v zadnjem času tuji mediji Mourinha povezujejo s trenerskimi stolčki nekaterih evropskih klubov, predvsem pa PSG-ja, je moral nekdanji trener Porta, Chelseaja, Interja, Real Madrida, Manchester United in Tottenhama, odgovoriti tudi na vprašanje glede njegove prihodnosti. "Moja prihodnost? Govoril sem z obema kapetanoma moje ekipe, ker sta me spraševala o tem. Dal sem jima objektiven odgovor. Ampak to je nekaj, kar ostaja med mano in ekipo. Oni vedo, kaj bom naredil," je na vprašanje odgovoril Mourinho in radovednim novinarjem še razkril: "Za zdaj še nisem govoril z nobenim klubom." Na eni izmed prejšnjih novinarskih konferenc je 'The Special One' že razkril, da je z vsemi klubi, ki jih je vodil v bogati karieri, razen s Tottenhamom, stkal tesno vez. Ta se je spletla tudi že med njim in Romo, ki se po njegovih besedah precej razlikuje od njegovega prejšnjega delodajalca: "Razlika med Romo in Tottenhamom? Roma me pred finalom v Tirani (lanski finale Konferenčne lige op. a.) ni odpustila. Pri Tottenhamu so me odpustili pred finalom na Wembleyu, Roma pa mi je dala priložnost za zmago."

Pred 60-letnim Portugalcem bo tako že šesti finale evropskih klubskih tekmovanj. Vseh prejšnji pet je dobil. Pred morda celo najtežjim finalom, je Mourinho razkril tudi stanje Paula Dybale, enega izmed ključnih členov njegove ekipe: "Dybala? Lahko bo igral 20-30 minut." Novinarske konference se je skupaj s svojim podkapetanom Gianluco Mancinijem, udeležil tudi Romin kapetan Lorenzo Pellegrini. "Zavedamo se, kaj je na kocki. Ko prideš v finale, to pomeni, da si sledil poti in da si trdo delal, da bi prišel tja," je o finalu drugega najmočnejšega nogometnega klubskega tekmovanja dejal otrok Rome Pellegrini. "Veliko smo se žrtvovali, vemo, kako zelo smo si želeli biti tukaj. Osredotočeni smo in odločeni zmagati," je še dejal kapetan, ki je lani v zrak dvignil svojo prvo lovoriko.

"Najpomembnejša stvar pri jutrišnjem večeru je, da se ne zadovoljiš z nič manj kot zmago. Lani smo od sebe dali sto odstotkov in zmagali. Letos želimo storiti enako in imamo isto željo," je še poudaril italijanski reprezentant, ki je zasluge za uspeh pripisal tudi Mourinhu: "Po zaslugi našega trenerja smo postali bolj odločni in bolj lačni slave." Tudi Pellegrini se sicer ni mogel izogniti vprašanja o prihodnosti Mourinha, na katerega je odgovoril: "Kot je dejal trener, smo se iskreno pogovorili in prav je, da to ostane med nami. O tem bo spregovoril, ko bo pravi trenutek. Za zdaj nas je motiviral za jutri."

Pred velikim finalom v katerem bi lahko Roma osvojila svojo sploh prvo lovoriko v Ligi Evropa, pa je 26-letni napadalni vezist še dodal: "Tako smo hvaležni za to, kar smo storili. Imeli smo veliko težav na igrišču in izven njega. Igrati v finalu je vrhunec tega čudovitega potovanja. Komaj čakamo, da igramo."