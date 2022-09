Mourinhova Roma bo rane lizala proti Helsinkom

Italijanski prvoligaš Roma, ki se počasi vrača na pota stare slave in je hkrati aktualni prvak Konferenčne lige, velja za glavnega favorita za prvo mesto v skupini C. A te vloge moštvo Joseja Mourinha, ki se je poleti okrepilo z nekaterimi zvenečimi imeni, kot so Paulo Dybala, Georginio Wijnaldum, Nemanja Matić, Sergio Oliveira in Andrea Belotti, v prvem krogu skupinskega dela ni upravičilo. Nogometaši Rome so namreč na domačem terenu klonili proti Ludogorcu iz Razgrada, ki ga vodi slovenski strokovnjak Ante Šimundža. Rane bodo sinovi volkulje sedaj lizali proti finskemu predstavniku HJK Helsinki, ki se je do drugega najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja prebil tudi prek slovenskega predstavnika Maribora. Tudi aktualni finski prvaki so v prvem krogu izgubili, in sicer proti španskemu Real Betisu, a imajo Finci za razliko od Italijanov v evropski sezoni precej nižje cilje.