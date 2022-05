Na finalno tekmo v Sevillo želi 100 tisoč navijačev Frankfurta

Zahtevek po 100.000 vstopnicah pomeni desetkratnik količine kart, ki jih bo dobil Frankfurt kot udeleženec finala. V klubu so pojasnili, da bodo skušali najti ustrezno rešitev, da bi kar največ navijačem omogočili ogled tekme v živo, vendar so v 48 urah dobili toliko zahtevkov, da bo nemogoče ustreči vsem in že sedaj je jasno, da bo veliko razočaranih.

Tiskovni predstavnik klubske uprave Hellmann Axel je dejal: "Poskušamo dobiti vsako vstopnico na trgu. Pričakovali smo zelo velik val povpraševanj, vendar je to zanimanje v 48 urah zares ogromno in je daleč preseglo naša pričakovanja. Ne glede na to, kako veliko je veselje zaradi podpore naših navijačev, bo zdaj prav tako zahtevna tudi dodelitev vstopnic."

"Vemo, da bo veliko razočaranih. Zagotavljam vam, da bomo poskušali dobiti vsako vstopnico, ki jo dobimo po uradnih kanalih, da bi čim več navijačem omogočili, da bodo v Sevilli," je še dejal Axel, ki je prepričan, da jih bo kljub ponudbi tekme na velikem platnu na njihovem stadionu v Španiji spremljalo več deset tisoč navijačev.

Zaradi velikega zanimanja bodo za vse, ki ne bodo mogli v Španijo, organizirali ogled tekme v živo na svojem stadionu. A so se že pojavile težave tudi na tem področju, saj so se vstopnice za ta dogodek, ki so jih prodajali po deset evrov, že pojavile na črnem trgu z vrednostjo 100 evrov.