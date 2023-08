Olimpija po boljše izhodišče pred gostovanjem v Azerbajdžanu

Dejal je, da je Qarabag favorit, a da imajo svoje možnosti za uspeh. "Zadovoljni smo, da smo v zadnjem krogu kvalifikacij za ligo Evropa. Igralci so navdušeni in pripravljeni na izziv. Zdaj smo že vajeni evropskih tekem in tudi bolje pripravljeni kot na uvodu proti Valmieri. Edina stvar, ki nam ne gre v prid, je utrujenost in preveliko število tekem v nizu. A to je cena, ki jo mora ekipa, ki igra v domačem prvenstvu in tudi v Evropi, plačati. Nekaj igralcev je po poškodbi nazaj, nekaj jih je vprašljivih za nastop. Smo pa v precej boljšem stanju kot v nedeljo, ko smo igrali proti Aluminiju. Na voljo bomo imeli skoraj celotno ekipo, kar nas navdaja z optimizmom," je za spletno stran kluba dejal portugalski trener na ljubljanski klopi.