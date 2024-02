Pioli: Odličen rezultat, a dvoboj še ni odločen

OGLAS

Po visoki zmagi Milana, ki je italijanskim prvakom iz leta 2022 praktično že zagotovila uvrstitev v osmino finala Lige Evropa, se je trener Rossonerov Stefano Pioli, kot kaže, še zadnjič obregnil ob boleč izpad iz Lige prvakov: "Mislim, da je nesmiselno še naprej govoriti o Ligi prvakov. Po razočaranju zaradi izpada smo si zastavili cilj, da se v Ligi Evropa potrudimo po svojih najboljših močeh. Današnja tekma ni bila lahka, na igrišču jim gre dobro od rok. Bili so v odličnem trenutku, saj so bili v odlični formi. Izkoristili smo prednost domačega terena, dosegli odličen rezultat, vendar dvoboj še ni odločen."

Čeprav trener Milana po tekmi tega ni želel pokazati, bi bil verjetno težko bolj zadovoljen z razpletom prve tekme, saj bodo naslednji teden v Bretanijo odnesli kar tri gole prednosti. Najboljši mož večera je bil Ruben Loftus-Cheek, ki je že v prvem polčasu dosegel dva zadetka z glavo.

"Imel je nekaj fizičnih težav in je igral praktično brez treninga. Ima veliko fizično moč, ki jo mora znati dobro izkoristiti. Lahko nam prinese veliko zadovoljstva v smislu doseganja zadetkov. Zdi se mi, da je bil tokrat še bolj napadalen in še bolj kakovosten. Videl sem ga kot box-to-box igralca, vendar ne z vso to kakovostjo in fizično močjo. Spominja me na Milinkovića-Savića, vesel sem zanj, saj je res neverjeten," je o najboljšem igralcu tekme povedal Pioli.

Za igralca tekme Milan - Rennes je bil izbran Ruben Loftus-Cheek FOTO: Sofascore.com icon-expand

Statistika Rubna Loftus-Cheeka proti Rennesu Piko na i odlični predstavi Rossonerov pa je po lepi akciji postavil Rafael Leao, ki je tako prekinil zanj precej sušno obdobje, saj zadetka ni dosegel že vse od 10. januarja. A Pioli kljub temu ni imel razloga za skrb: "Normalno je, da pride tudi tako obdobje, vendar sem ga vedno videl mirnega in srečnega. Tudi ko ni dosegel zadetka, je vedno prispeval. Želeli bi si, da bi se več gibal znotraj nasprotnikovega kazenskega prostora, vendar to počne vse pogosteje. Pomembno je, da ekipa zmaguje, on pa je bil vedno glavni junak pri zmagah ekipe. Leao bo vedno iskal zabavo in estetiko, saj je takšen igralec. Dobro pa se zaveda, v čem se mora še izboljšati. Vedno mora poskusiti dobiti igro ena na ena, mora biti bolj napadalen in tako bo dosegal več golov."

Rafaelu Leau je ob zadetku proti Rennesu odleglo. FOTO: AP icon-expand

Milan je sicer kar sedemkrat osvojil elitno Ligo prvakov (nazadnje sicer leta 2007), a lovorike Lige Evropa še nima v svoji vitrini. Čeprav se je 58-letni Pioli pred tekmo z Rennesom otepal vloge enega izmed favoritov za končno zmago v tem tekmovanju, stavnice Milan uvrščajo na tretje mesto, takoj za Liverpoolom in Bayernom Leverkusnom. Veliko bo odvisno že od žreba osmine finala, ki bo prihodnji petek v Nyonu. Še pred tem in povratnim srečanjem, ki jih v Franciji čaka prihodnji četrtek, se bodo nogometaši Milana v domačem prvenstvu pomerili še z Monzo. Piolijevi varovanci so trenutno v odlični formi, saj so pred Rennesom premagali aktualne italijanske prvake Napoli in so že šest zaporednih tekem neporaženi. Edini poraz, ki so ga doživeli v zadnjih dveh mesecih, pa je prišel v italijanskem pokalu. "Smo v dobrem obdobju, a v nogometu se nikoli ne smeš sprostiti. V letu 2024 nam gre dobro. Nedelja bo težka, vendar smo dobro razpoloženi. Tako moramo nadaljevati," je prepričan Pioli, ki je predlani Milanu zagotovil prvi naslov italijanskega prvaka po 11 letih.

Stefano Pioli FOTO: AP icon-expand