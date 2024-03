Po končanem playoffu znani vsi udeleženci osmine finala Lige Evropa

V osmino finala Lige Evropa so se po povratnih tekmah playoffa uvrstili Freiburg, Benfica, Karabah, Milan, Roma, Sparta Praga, Marseille in Sporting Lizbona. Omenjeni klubi se bodo v osmini finala pridružili zmagovalcem skupin Lige Evropa. To so West Ham United, Brighton & Hove Albion, Rangers, Atalanta, Liverpool, Bayer Leverkusen, Villarreal in Slavia Praga.

Milan je večji del naloge opravil že na prvi tekmi, ko je proti Rennesu slavil s 3:0. Tokrat je v Franciji sicer izgubil z 2:3, a je bilo to več kot dovolj za med 16. Pri domačih je sicer Benjamin Bourigeaud dosegel vse tri zadetke, dva z bele pike. Za Milan sta bila uspešna Luka Jović in Rafael Leao.

Benfica je proti Toulousu doma zmagala z 2:1, tako da ji je v Franciji zadostovalo končnih 0:0. Drugi portugalski predstavnik Braga je po domačem porazu z 2:0 proti Karabahu Agdamu tokrat v gosteh izničila zaostanek in izsilila podaljšek, potem ko je od 57. minute igrala z igralcem več. V podaljšku so nato padli kar trije zadetki, Simon Banza je v 115. minuti iz enajstmetrovke izničil zadetek Karabahovega Matheusa Silve iz 102. minute, za napredovanje pa je v sodnikovem dodatku podaljška (v 123. minuti) poskrbel Nariman Akhundzade.

Tudi obračun Freiburga in Lensa (prva tekma 0:0) se ni končal po rednem delu. Roland Sallai je namreč Nemce z golom v drugi minuti sodniškega dodatka rednega dela pripeljal do 2:2. V podaljšku je Michael Gregoritsch Freiburgu priigral vodstvo in napredovanje s 3:2 v 99. minuti. Dodatne minute za odločitev o napredovanju sta potrebovala tudi Roma in Feyenoord. Prva tekma se je končala z 1:1, z enakim izidom se je končal redni del tudi v Rimu. V prvem polčasu je za goste zadel Santiago Gimenez, za domače pa Lorenzo Pellegrini. V podaljšku je imel čisto na koncu lepi priložnosti Romelu Lukaku, a obe zapravil. Sledile so enajstmetrovke, pri teh so Rimljani zadeli štirikrat, edino je zgrešil Lukaku, Nizozemci pa dvakrat.

Praška Sparta je po porazu z 2:3 v Istanbulu doma s 4:1 odpravila Galatasaray, pri čemer je slednji zadnjih 20 minut igral z igralcem manj in dobil tri gole. Indrit Tuci je prispeval gol in podajo za Čehe. Sporting iz izbone je že v Bernu zmagal s 3:1, tako da je napredoval kljub remiju z 1:1 proti Young Boys. Marseille je po remiju 2:2 v gosteh pri Šahtarju Donecku doma zmagal s 3:1, Pierre-Emerick Aubameyang se je s prvim zadetkom za francosko moštvo na tekmi vpisal v zgodovino, Ismaila Sarr in Geoffrey Kondogbia pa sta prispevala odločilna gola.

