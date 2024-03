Poleg Milana v četrtfinale tudi Marseille, Benfica in West Ham

Londončani so prvo tekmo proti Freiburgu izgubili z 0:1, tokrat pa so na domačem terenu prevladovali in Nemcem zabili kar pet golov, od teh je zadnja dva prispeval Mohamed Kudus, angleški reprezentant Jarrod Bowen pa je prispeval gol in podajo.

Milan je veliko dela opravil na prvi tekmi, ko je praško Slavio odpravil s 4:2, tokrat pa je v Pragi že v prvem polčasu zadel trikrat za zmago s 3:1. Cristian Pulisic in Rafael Leao sta dosegla po gol in podajo, Čehi pa so od 20. minute igrali brez izključenega Tomaša Holeša.