Priske pred tekmo z Liverpoolom: Potrebujemo vrhunsko predstavo na obeh tekmah

'Špartanci' so morali zato odigrati še dodatne kvalifikacije za uvrstitev v izločilne boje Lige Evropa, kjer jim je žreb namenil Galatasaray. Turški predstavnik je prvo tekmo na domačem terenu dobil s 3:2, na povratni pa so zagospodarili Čehi. Paška Sparta je na domači Generali Areni, kjer bo danes gostila Liverpool, s kar 4:1 premagala favorizirani Galatasaray, ki je zadnjih 20 minut igral le z deseterico in z igralcem manj prejel tri gole.

Praška Sparta je evropsko sezono začela v kvalifikacijah za Ligo prvakov in v playoffu šele po enajstmetrovkah izgubila proti Köbenhavnu, ki se mu je nato uspelo uvrstiti v osmino finala Lige prvakov. Najtrofejnejši češki nogometni klub je evropsko jesen prebil v Ligi Evropa, kjer je v skupini C zasedel drugo mesto.

Sparto pa sedaj čaka še težja naloga in sicer angleški predstavnik Liverpool, ki na stavnicah velja za prvega favorita za osvojitev tekmovanja. Takoj za Redsi sledita Bayer in Leverkusen, medtem ko ima praška Sparta manj kot odstotek možnosti, da bo 22. maja v Dublinu dvignila v zrak lovoriko.

"Seveda cenim vse zasluge, ki jih lahko dobimo. Vedno je lepo dobiti priznanje drugih ljudi, a na koncu je vedno najpomembneje, kako mi napredujemo ter kako želimo pristopiti k stvari, in ne vedno to, kar si mislijo drugi. Seveda smo veseli pohval, ki jih dobivamo, vendar je zdaj treba ohraniti visoko raven in narediti korak naprej, kar smo po mojem mnenju storili zlasti v Evropi, kjer smo zelo dobro razvijali ekipo in odigrali nekaj res dobrih tekem. Brez dvoma pa je to zdaj velik izziv, verjetno največji, kar smo jih imeli. Zdaj bomo videli, kje smo, ko se bomo pomerili z eno najboljših ekip," je pred domačim obračunom z Liverpoolom povedal glavni trener Sparte iz Prage Brian Priske.

Danski strokovnjak se zaveda, kako težko delo čaka njegove varovance in upa, da si bodo na krilih domačih navijačev zagotovili dobro popotnico pred povratno tekmo v Liverpou: "Ko greš na drugo tekmo, seveda veš, kaj te čaka in kakšen rezultat potrebuješ. Za nas bosta to dve težki tekmi, zato ne glede na vse potrebujemo vrhunsko predstavo na obeh tekmah. Upam, da bomo ob podpori neverjetnih navijačev, ki jih imamo, lahko še malo bolj pritisnili kot po navadi in upam, da bomo lahko pred drugo tekmo dosegli dober rezultat."