Ramos, kaj si mu naredil? Karius znova branil v slogu raztresene Ally

Za Kariusa se je tekma začela pogubno. Že v prvi minuti si je privoščil prezgodnji izlet iz vrat in omogočil domačemu napadalcu Muhammedu Rashadu, da se je sprehodil do gola Bešiktaša. Čez pet minut je sledil nov šok. Šele 20-letni norveški vezist Tobias Heintz je opazil, da je Karius slabo postavljen in s 40 metrov poslal žogo v mrežo Turkov.

Da bo Karius kljub vsem napakam na tekmi na Norveškem mirneje spal, sta poskrbela Jeremain Lens z dvema zadetkoma in Vagner Lovez enim, ki sta tako prinesla nove tri točke Turkom. Ti so se z zmago prebili na drugo mesto skupine I v Ligi Evropa.