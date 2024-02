Rimljani po enajstmetrovkah napredovali v osmino finala

Nogometaši Rome so v sklopu play-offa Lige Evropa gostili Feyenoord. Kluba sta se na prvi tekmi v Rotterdamu razšla z rezultatom 1:1, po 120 minutah v Rimu pa sta prav tako obe ekipi dosegli po en zadetek. Po enajstmetrovkah so se napredovanja veselili domačini.

Gostje iz Rotterdama bi tekmo v Rimu težko otvorili boljše. Po vsega štirih minutah igre je zadel Santiago Gimenez, ki je po zmedi v kazenskem prostoru Rimljanov iznajdljivo žogo v mrežo potisnil z ramenom. Domačini so se hitro pobrali in v 10. minuti zapretili preko Stephana El Shaarawya, ki pa je bil premalo natančen. Nekaj trenutkov kasneje so bili gostje blizu drugega zadetka, Mile Svilar pa je bil na pravem mestu. Varovanci Danieleja De Rossija so se v novi obetavni priložnosti znašli v 15. minuti, ko je El Shaarawy zaposlil Lorenza Pellegrinija, ta pa je z vrhunskim strelom z razdalje poskrbel za ekstazo na tribunah Olimpijskega stadiona v Rimu.

Po dobrih 20 minutah igre so bili nogometaši Rome blizu popolnega preobrata, predložek Pellegrinija pa je bil malce previsok za Bryana Cristanteja. Odlična tekma je bila zaznamovana tudi s številnimi prekrški, do 27. minute pa so porumeneli Leonardo Spinazzola, Leandro Paredes in Lutsharel Geertuida. Rimljani so bili po doseženem zadetku nevarnejši nasprotnik, nobene izmed priigranih polpriložnosti pa niso uspeli pretvoriti v zadetek.

Trenerja Rome in Feyenoorda se med odmorom nista odločila spremeniti svojih začetnih enajsteric. V drugem delu so prvi zapretili Italijani, strel Paula Dybale pa je gostujoča obramba odbila v kot. Po četrt ure igre v drugem delu je gostujoči trener Arne Slot na igrišče poslal Ramiza Zerroukija in Luko Ivanušca, s tekmo pa sta zaključila Calvin Stengs in Igor Paixao. V 66. minuti sta se ekipi poravnali še v rumenih kartonih, glavni sodnik Jesus Gil Manzano je zaradi prekrška nad Dybalo kaznoval Davida Hancka. Nekaj trenutkov kasneje se je za prvo menjavo odločil še legendarni Italijan na klopi Rome in v igro namesto Ricka Karsdorpa poslal Zekija Celika. Na zelenico so v nadaljevanju prišli še Yankuba Minteh in Ayase Ueda pri gostih ter Houssem Aouar in Evan Ndicka pri domačih. Tekmeca sta večji del drugega polčasa igrala zelo previdno in nista želela preveč tvegati, posledično ni bilo velikih priložnosti, kar je pomenilo, da bosta ekipi na igrišču preživeli še dvakrat po 15 minut. V podaljšku je domači trener v ogenj poslal še tri sveže igralce, Ndicka je postal naslednji Rimljan z rumenim kartonom, pri gostih iz Rotterdama pa je bil kaznovan Mats Wieffer. Slednji je v izdihljajih podaljška mesto na terenu prepustil Alirezi Jahanbakhshu, Romelu Lukaku pa je bil nekaj sekund kasneje blizu zmagovalnemu zadetku.

Roma - Feyenoord FOTO: AP icon-expand

Enajstmetrovke:

Paredes, Roma, gol (1:0)

Ueda, Feyenoord, gol (1:1)

Lukaku, Roma, obramba (1:1)

Hancko, Feyenoord, obramba (1:1)

Cristante, Roma, gol (2:1)

Jahanbakhsh, Feyenoord, obramba (2:1)

Aouar, Roma, gol (3:1)

Hartman, Feyenoord, gol (3:2)

Zalewski, Roma, gol (4:2)