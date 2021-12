Rodgers po izpadu Leicestra v Konferenčno ligo: Iskreno, ne vem, kakšno tekmovanje je to

Dve zmagi, dva poraza in dva remija sta bila premalo za kaj več kot 'le' tretje mesto v skupini C. Prvega je v močni konkurenci presenetljivo osvojila moskovska zasedba Spartaka (10 točk). Napoli si je celo kožo rešil prav na zadnji tekmi, ko je sinoči v Neaplju premagal zasedbo Leicestra (3:2). Lisjaki so tako oddali prvo mesto, ki so ga zasedali pred zadnjim krogom Spartaku, drugo pa Napoliju, tako da se selijo v šestnajstino finala Konferenčne lige, za nasprotnika pa bodo dobili eno od drugouvrščenih ekip omenjenega tekmovanja.

"Moram biti iskren – niti ne vem, kakšno je to tekmovanje. Bil sem osredotočen na Ligo Evropo in to, da bi osvojili prvo mesto v skupini (Leicester bi v primeru zmage nad Napolijem končal na prvem mestu skupine C, op. p.). Ali pa vsaj drugo mesto v skupini, tako da – z vsem spoštovanjem do tega tekmovanja – nisem prepričan, kaj to sploh je. A prepričan sem, da bom kmalu izvedel," je s kar malce podcenjevalno – zagotovo je na Otoku bral o senzacionalnem porazu Tottenhama proti Muri v Ljudskem vrtu – izjavo presenetil trener lisjakov. Leicester bo glede na renome sicer eden favoritov v tekmovanju Koferenčna liga, za katerega pa se bo trener Brendan Rodgers še moral malce pozanimati, kako sploh izgleda. A do februarja, ko se pričnejo izločilni boji bo imel več kot dovolj časa. No, če bo seveda sploh še ostal na klopi lisjakov ...