Roma do minimalne zmage v Milanu, Leverkusen premagal West Ham

Na obračunu med dvema razpoloženima italijanskima velikanoma so prvi zapretili nogometaši Rome. Do strela je po podaji Romela Lukaka prišel Stephan El Shaarawy, vratar Milana Mike Maignan pa se je izkazal z obrambo in žogo poslal za svoja vrata. Izvedbo kota je prevzel Paulo Dybala, v kazenskem prostoru pa je bil najvišji Gianluca Mancini, ki je Rimljane popeljal v vodstvo. Prvi polčas se je končal z rezultatom 0:1, rossoneri so v drugem delu iskali izenačujoči zadetek, ki pa ga na žalost večine navijačev na San Siru niso uspeli najti.