Rui Vitoria s Spartakom iz Moskve osvojil skupino z Napolijem in Leicestrom, a dobil nogo

Rui Vitoria – klub je prevzel 24. maja letos – je po izjemnem uspehu v Ligi Evropa sicer imel podporo Spartakovih navijačev, toda vodstvo kluba je ocenilo, da je na mestu glavnega trenerja potrebna zamenjava. In to so našli ekspresno, kmalu bo po poročanju uglednega italijanskega novinarja Fabrizia Romana za glavnega trenerja imenovan Italijan Paolo Vanoli, ki je bil v bližnji preteklosti pomočnik Antonia Conteja pri Interju. Gre sicer za mlajšega brata Rodolfa Vanolija, starega znanca slovenskih zelenic – v preteklosti je vodil tako zasedbi Kopra kot Olimpije.