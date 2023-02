Salzburg brez Šeška ugnal Romo

V preostalih popoldanskih tekmah sta se Ajax in Union Berlin razšla brez golov, Šahtar Doneck pa je premagal Rennes z 2:1. V večernem terminu se igrajo še tekme Bayer Leverkusen - Monaco, Juventus - Nantes, Sevilla - PSV Eindhoven in Sporting - Midtjylland. Povratne tekme bodo na sporedu že naslednji teden.

Zmagovalci teh dvobojev se bodo v osmini finala pomerili z najboljšimi iz skupinskega dela. Poleg Fenerbahčeja, kjer igra Miha Zajc, so to še Arsenal, Betis, Ferencvaros, Feyenoord, Freiburg, Real Sociedad in Union St. Gilloise. Osmina finala bo na vrsti 9. in 16. marca, četrtfinale 13. in 20. aprila, polfinale pa 11. in 18. maja. Finale bo 31. maja v Budimpešti.