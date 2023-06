Sevilla je igrala katastrofalno in bila na robu izpada, nato je pripeljala moža v trenirki ...

Sevilla je še pred nekaj meseci zasedala mesta v La Ligi, ki ne obetajo mirnega nastopanja. Andaluzijci so (skorajda) zavzemali pozicijo, ki vodi v špansko drugo ligo, nato pa je prišel (manj znani) trener Jose Luis Mendilibar in preporodil klub z juga Španije. Ob osvojitvi laskave lovorike, Sevilla si je še sedmič v zgodovini zagotovila Ligo Evropa, je postal najstarejši trener s tovrstno trofejo. "Bili so na robu propada, nato pa so ustoličili trenerja v trenirki. In naredil je čudež," piše madridski AS, ki poudarja, da so Andaluzijci z osvojitvijo Lige Evropa zagotovili mesto v Ligi prvakov za naslednjo sezono.

Nogometaši Seville so še sedmič osvojili Ligo Evropa in so daleč najuspešnejši v tem tekmovanju. V finalu v Budimpešti so po enajstmetrovkah premagali Romo. Po rednem delu je bilo 1:1, nato pa so Španci zadeli štiri enajstmetrovke, Italijani pa le eno.

Trener Rome Jose Mourinho je izpustil priložnost, da bi postal trener z največ evropskimi naslovi, ostal je izenačen z Giovannijem Trapattonijem.

Junak tekme je bil maroški vratar Jasine Bono, ki je ubranil strela Gianluce Mancinija in Rogerja Ibaneza, preden je Gonzalo Montiel zadel odločilno enajstmetrovko, kar je že storil tudi za Argentino na svetovnem prvenstvu konec lanskega leta v Katarju na finalni tekmi proti Franciji. To je bil njegov drugi kazenski strel na tekmi, prvega je ubranil Rui Patricio, a je moral ponovno med vratnici, ker so sodniki dosodili, da je predčasno zapustil črto na golu. Montiel druge priložnosti ni zapravil.

Pred njim so bili uspešni soigralci Lucas Ocampos, Erik Lamela in Ivan Rakitić, Bryan Cristante je bil edini uspešni izvajalec kazenskih strelov v dresu Rome. V rednem delu pa sta oba gola zabila igralca kluba iz večnega mesta, lanskega zmagovalca Konferenčne lige. Gianluca Mancini je namreč z avtogolom izenačil v 55. minuti, 21 minut prej je Romo v vodstvo popeljal Paulo Dybala.

"Vesel sem, da sem tukaj s temi fanti, da smo osvojili pokal za klub, ki je preživljal že težke čase, preden je prišel do tega trenutka," je za madridski AS dejal 61-letni trener Seville Jose Luis Mendilibar in dodal: "Streljati enajstmetrovke na treningu ali pa na tako pomembni tekmi pred 60.000 navijači sta dve povsem različni stvari." Mendilibar, ki je po mnenju strokovnjakov glavni krivec za preporod Andaluzijcev v drugem delu tekmovalne sezone, je izpostavil, da so njegovi varovanci tekmo začeli slabo.

