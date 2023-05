Sevilla sedmič ali Roma prvič?

Sevilla je v Ligi Evropa slavila v sezonah 2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16 in 2019/20 in tako v drugem najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju napada že rekordno lovoriko. Te njena nasprotnica Roma v svoji vitrini še nima, ima pa kot edini klub pokal za zmagovalca Konferenčne lige, ki so ga Sinovi volkulje osvojili lani. In če Sevilla še ni izgubila niti enega izmed finalov Lige Evropa, na drugi strani strateg Rimljanov Jose Mourinho še ni izgubil v evropskem finalu, saj je slavil na vseh petih, na katerih je vodila svoja moštva. Med drugim je leta 2017 z Manchester Unitedom že osvojil tudi Ligo Evropa.

Začetni postavi:

Jose Luis Mendilibar se je odločil za sledečo začetno enajsterico (4-2-3-1): Yassine Bounou med vratnicama, Navas, Bade, Gudelj in Telles v obrambi, Fernando in Rakitić v vlogi defenzivnih vezistov, Ocampos, Torres in Gil v vlogi ofenzivnih vezistov in En-Nesyri v konici napada.

Jose Mourinho pa je svoje fante postrojil v formacijo 3-4-2-1: Rui Patricio v vratih, Smalling, Mancini in Ibanez kot sorednji branilci, Celik in Spinazzola kot krilna branilca oziroma vezista, Cristante in Matić v vezni vrsti, Dybala in Pellegrini kot vez med sredino in napadom ter Abraham v vlogi osrednjega napadalca.