Slavia pred natanko petimi leti izločila Sevillo, lahko danes še Milan?

Leta 2019 sta se Slavia in Sevilla na prvi tekmi razšli z neodločenim izidom 2:2, na povratnem obračunu pa so nogometaši češkega velikana spisali pravljico, ki v Pragi še dolgo ne bo pozabljena. V rednem delu tekme sta obe ekipi dosegli dva zadetka, za nekajminutno evforijo na gostujočem sektorju razprodanega stadiona v Pragi pa je v 98. minuti poskrbel Franco Vazquez . Pražani so izid poravnali vsega štiri minute pozneje, za senzacijo in napredovanje kluba iz češke prestolnice pa je v 119. minuti poskrbel Ibrahim Traore .

Na današnji dan pred petimi leti je Slavia Praga v enaki fazi tekmovanja gostila kraljico evropske lige Sevillo. Andaluzijci so pokal drugorazrednega evropskega klubskega tekmovanja prvič osvojili leta 2006, od takrat pa so v klubsko vitrino postavili še šest enakih trofej.

Danes bo pred 21-kratnimi češkimi prvaki še za odtenek težja naloga, saj po prvi tekmi zaostajajo za dva gola. Čehom pred povratnim obračunom dodatno upanje vliva dejstvo, da so na treh domačih evropskih tekmah zabili 12 zadetkov in na vseh treh obračunih ohranili nedotaknjeno mrežo. V skupinskem delu so v skupini G poleg praške Slavie igrali še Roma, Servette in Sheriff Tiraspol, varovanci Jindricha Trpišovskega pa so pred svojimi navijači Italijane ugnali z 2:0, Švicarje s 4:0, Moldavce pa s 6:0. Bo Čehom uspelo znova zakleniti svoja vrata in po petih letih izločiti še enega evropskega velikana?