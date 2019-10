Šporar v Bragi zatresel mrežo, nov spodrsljaj Uniteda

Andraž Šporar je s Slovanom gostoval v Bragi, ob tej priložnosti pa je Ljubljančanu pripadel tudi kapetanski trak. Tekma se sicer ni začela po željah gostov iz Slovaške, domači so se v 31. minuti veselili zadetka, pod katerega se je podpisal Bruna Viana .

Slovaški prvak je bil v zaključku polčasa podjetnejši in nadvlado na zelenici kronal v sodnikovem podaljšku. Po prekršku nad Šporarjem je kapetan prevzel odgovornost za strel z bele točke, prvi poskus mu je sicer vratar Eduardo ubranil, ’Špoki’ pa je izkoristil odbito žogo in jo pospravil v mrežo. V drugem polčasu se je zgodba ponovila, domačini so znova povedli po zadetku Wendersona Galena, a je v zaključku tekme Slovanu točko prinesel avtogol Viana (2:2). V prvi enajsterici je tekmo začel tudi Kenan Bajrić.

Beriću remi, Bijol in Blažič brez točk

Jaka Bijol je pred domačimi navijači moral priznati premoč Espanyolu, 20-letnik je tekmo začel s klopi, vstopil je šele v 77. minuti (0:2). Miha Blažič je s Ferencvarošem moral priznati premoč Ludogorcu (0:3). St Etienne Roberta Berića je remiziral z Wolfsburgom (1:1).