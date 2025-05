Bilbao bo povsem angleško obarvan

Finale nogometne Lige Evropa 21. maja v španskem Bilbau bo povsem angleško obarvan. Na Old Traffordu je na povratni tekmi polfinala Manchester United ubranil visoko prednost proti Athleticu iz Bilbaa (3:0). Španci so na drugi tekmi povedli z 1:0 in imeli nekaj priložnosti za še kakšen gol, a se je končalo s popolnim preobratom in visoko zmago domačih (4:1). Skandinavski Bodö Glimt je prvo tekmo proti londonskemu Tottenhamu izgubil z 1:3. Angleži na severu Evrope niso imeli težav ubraniti prednost s prve tekme. Še več, obračun na Norveškem se je končal z novo zmago Londončanov (2:0).

Za oba angleška predstavnika, ki jima gre v domači ligi zelo slabo in sta v spodnjem delu lestvice daleč od evropskih mest, predstavlja letošnja evropska sezona edino priložnost za mednarodne nastope tudi v naslednji. Zelo dobre temelje za finale sta United in Tottenham postavila že na prvih tekmah. Takrat je Athletic Bilbao na svojem stadionu, kjer bo 21. maja tudi finale tega tekmovanja, prepričljivo izgubil; zadela sta Casemiro in Bruno Fernandes dvakrat. Najprej z bele pike, po prekršku pred tem so Baski ostali le z desetimi, ter nato še ob koncu prvega polčasa.

Na drugi tekmi so sicer rdeči vragi začeli preveč z mislijo, da so že v finalu. Borbena baskovska zasedba jim je povzročala kar nekaj težav, v 31. minuti pa tudi zadela. Prvi strel gostov po izgubljeni žogi Uniteda je obramba domačih še odbila, a le do Mikela Jaureguizarja, ki je natančno udaril s kakšnih 20 metrov pod stičišče prečke in vratnice. Athletic je bil boljši tudi še v prvem delu nadaljevanja. A proti koncu dvoboja so domači le oživeli, potem pa v 71. minuti s prvim strelom v okvir vrat tudi zadeli, ko je iz obrata natančno meril Mason Mount.

Manchester United bo igral v finalu.

Gol je povsem sprostil United, ki je prevzel pobudo in nato tudi zrežiral preobrat. V 80. minuti je Casemiro iz bližine z glavo zadel za 2:1 in dokončno potrdil finale. Pet minut zatem pa je šov domačih nadaljeval še Rasmus Hoejlund, ki se je povsem sam znašel tri metre pred golom. A to še ni bil zadnji gol; tik pred koncem je namreč po slabem izbijanju žoge vratarja Julena Agirrezabala do nje skoraj na sredini terena prišel Mount in jo s 35 metrov poslal v prazna vrata. Angleži so v četrtfinalu izločili Lyon, v osmini finala pa Real Sociedad. Bilbao pa je bil v prejšnjih dveh izločilnih krogih boljši od Glasgow Rangers in Rome.

Bodö/Glimt vs Tottenham

Tottenham je bil v dvoboju z Bodö/Glimtom velik favorit, norveški malček s skrajnega severa Evrope, za katerim je najboljša sezona v zgodovini kluba, je sicer v Londonu dosegel gol za upanje na čudež. Tottenham je na prvi tekmi povedel že v prvi minuti z golom Brennana Johnsona, vodstvo je povečal James Maddison, na 3:0 je povišal Dominic Solanke z bele pike. Ulrik Saeltnes je nato vendarle poskrbel za še nekaj negotovosti.

Tottenham se bo v Bilbau boril za lovoriko v Ligi Evropa.

Tokrat je norveška zasedba na razprodanem domačem stadionu sicer imela terensko premoč, a je bila obramba Londončanov trdna in pravih nevarnih akcij ni bilo. Po dobri uri igre pa je bilo tudi na Norveškem vse odločeno; Tottenham je izkoristil eno redkih nevarnih akcij, ko je bil po podaji z glavo Cristiana Romera na pravem mestu Solanke in žogo ob vratarju Nikiti Haikinu potisnil v gol. Le šest minut pozneje je bila domača zasedba dokončno potopljena, po strelu Pedra Porra z desne strani se je žoga od vratnice odbila v mrežo.

V zadnji minuti so domači sprva dobili enajstmetrovko, a je sodnik po ogledu posnetka ocenil, da prekrška gostov ni bilo. Bodö/Glimt je sicer izločil Lazio in Olympiakos v četrtfinalu in osmini finala. Tottenham je bil v teh fazah tekmovanja boljši od Eintrachta Frankfurta in Alkmaarja. Izida, Liga Evropa, polfinale, povratni tekmi:

Bodö/Glimt - Tottenham 0:2 (0:0) 1:3*

Solanke 63., Porro 69.

* izid prve tekme



Manchester United - Athletic Bilbao 4:1 (0:1) 3:0*

Mount 72., 90., Casemiro 80., Hojlund 86.; Jauregizar 31.

* izid prve tekme