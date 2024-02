Velik delež Gorenca Stankovića in Horvata k zmagi Sturma

V drugem polčasu so Avstrijci, ki so bili boljši, povišali prednost, ko je v 64. minuti Otar Kiteišvili unovčil najstrožjo kazen. Dve minuti pozneje je bil z glavo po kotu Horvata malce premalo natančen Gorenc Stanković, v 78. minuti pa so Slovaki, pri katerih je Kenan Bajrić odigral celo tekmo, za nameček ostali z igralcem manj po izključitvi Vladimirja Weissa. Pozneje je tudi Horvat še enkrat meril previsoko, že v sodniškem dodatku pa je Amady Camara po novi Horvatovi podajo z roba kazenskega prostora postavil končni izidi 4:1.

Legia Varšava Blaža Kramerja je gostovala pri Moldeju in izgubila z 2:3. Molde je v 12. minuti povedel v vodstvo Fredrik Gulbrandsen, tudi nadaljevanje je bilo v domeni Norvežanov. Ti so prvi polčas dobili s 3:0, potem ko Gulbrandsen zadel še v 19., Marcus Andre Kaasa pa v 24. minuti. V 63. minuti je Josue zmanjšal zaostanek Poljakov, te pa je v igro vrnil še zadetek Rafala Augustyniaka v 71. minuti. Slovenski napadalec Kramer je za Legio igral od 66. minute. Union St. Gilloise in Eintracht Frankfurt sta se razšla z 2:2, čeprav so Nemci vodili z 2:0 in imeli od 78. minute igralca več. Olympiakos pa je z 1:0 odpravil Ferencvaros.

Povratne tekme bodo 22. februarja.

Zmagovalci dvobojev se bodo prebili v osmino finala, kjer so že zmagovalci skupin Konferenčne lige: Lille, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Brugge, Aston Villa, Fiorentina, Paok in Fenerbahče Mihe Zajca.

Žreb parov osmine finala bo 23. februarja. Tekme najboljše 16-erice bodo nato 7. in 14. marca, četrtfinale 11. in 18. aprila, polfinale 2. in 9. maja, finale pa bo v Atenah 29. maja.