Verbič med strelci, Bate na kolena spravil topničarje, Ben Yedder odločil v Rimu

Nogometaši Bateja Borisova so pripravili prijetno presenečenje in na prvi tekme šestnajstine finala Lige Evropa premagali zasedbo Arsenala z 1:0. Edini zadetek na tekmi v Belorusiji je zabil domači vezist Stanislav Dragun. Benjamin Verbič je ob remiju Dinama Kijeva pri Olympiakosu zadel v 90. minuti tekme za končnih 2:2. Derbi med Laziem in Sevillo (0:1) je odločil zadetek Ben Yedderja.

Verbič je po lepi ekipni akciji v Pireju postavil končni izid 2:2. FOTO: AP Benjamin Verbič je zadel po krasni ekipni akciji v izdihljajih rednega dela, ko je s strelom z roba kazenskega prostora natančno zadel žogo, ki se je od zelenice odbila za hrbet vratarja Olympiakosa Joseja Saja. Dinamo si je z dvema zadetkoma v gosteh priigral lepo popotnico za povratno tekmo v Kijevu. Derbi šestnajstine finala Lige Evropa med Laziem in Sevillo je v Rimu odločil Wissam Ben Yedder. 28-letni francoski napadalec je mrežo Rimljanov na olimpijskem stadionu zatresel v 22. minuti tekme, z izjemno podajo pa je večino dela opravil Pablo Sarabia. Inter je s Samirjem Handanovićem v vratih – ta je tokrat nastopil v vlogi kapetana – prišel do izjemno pomembne gostujoče zmage na Dunaju pri Rapidu (0:1). Edini zadetek na tekmi je iz enajstmetrovke zabil 21-letni argentinski napadalec Lautaro Martinez. Izidi četrtkovih tekem.

Krasnodar - Bayer Leverkusen 0:0

Slavia Praga - Genk 0:0

Rapid Dunaj - Inter 0:1 (0:1)

(Samir Handanović je branil celo tekmo za Inter)

Bate Borisov - Arsenal 1:0 (1:0)

Galatasaray - Benfica 1:2(0:1)

Stade Rennes - Betis 3:3(3:1)

Olympiakos - Dinamo Kijev 2:2 (2:1)

(Benjamin Verbič je igral celo tekmo za Dinamo in dosegel gol za 2:2)

Lazio - Sevilla 0:1 (0:1)