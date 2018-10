VIDEO: Karius nadaljuje z vratarskimi 'podvigi': tokrat 'nagradil' švedski Malmö

Kijev pustil dolgoročne posledice

Dogodki pred slabimi petimi meseci v kijevskem finalu so očitno pustili dolgoročne posledice na Lorisu Kariusu, in vprašanje je, ali bo strateg rdečih s kultnega Anfielda Jürgen Klopp - glede na to, da ima v svojih vrstah izvrstnega brazilskega čuvaja mreže Alissona Beckerja - v prihodnje sploh še računal na usluge povsem izgubljenega Nemca.