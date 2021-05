Zmagovalca Lige Evropa odločila šele 'vratarska' serija 11-m: slavje za rumeno podmornico

Villarreal se je tako dokopal sploh do svoje prve (evropske) lovorike, s čimer je velikanu evropskega nogometa pokazal, da lahko tudi izpuščeni iz Superlige osvajajo evropska tekmovanja. Rumeno podmornico iz Vila-reala sicer vodi v Ligi Evropa izjemno trofejni trener Unai Emery, za katerega je to še četrti naslov v tem tekmovanju. V zadnjih desetih sezonah je sicer to tekmovanje nekako že kar rezervirano za španske ekipe, saj je to bil še sedmi uspeh v zadnjih desetih letih za španske predstavnike. Tudi lani se je trofeje veselil španski predstavnik, in sicer Sevilla. Lovorika Lige Evropa (to tekmovanje si boste v prihodnji sezoni lahko ogledali na Kanalu A in VOYO) za Villarreal pomeni, da bo ta avtomatsko uvrščen v Ligo prvakov.

Prekaljeni trenerski mačekUnai Emery, ki zelo dobro ve, kaj pomeni nastopati v finalu Lige Evropa, saj je to bil zanj še peti nastop v finalu, je znova sestavil odlično taktiko proti favorizirani ekipi iz Manchestra. Čeprav je ta precej bolj silovito začela obračun v Gdansku, je prvi zadel Villarreal. Gerard Moreno je v 29. minuti tekme po podaji Danija Pareja s prostega strela povedel Špance v vodstvo, ki so ga zadržali vse do konca polčasa. V drugem polčasu je zbranost v obrambi Villarreala precej popustila, rdeči vragi so to kaznovali z golom Edinsona Cavanija v 55. minuti. Urugvajec je bil ob pravem mestu na pravem mestu, po fliperju v kazenskem prostoru pa mu ni bilo težko zadeti za izenačenje. V nadaljevanju rednega dela so si varovanci Oleja Gunnarja-Solskjaerja priigrali veliko priložnosti za zadetek, a ostali brez slednjega. Niti v podaljšku – pobudo so prevzeli Španci – nismo videli kdove kakšnega nevarnejšega poskusa na eni ali drugi strani – je pa bilo nekaj polemike zaradi igre z roko v kazenskem prostoru Manchester Uniteda –, tako da so zmagovalca dale enajstmetrovke. Na te so se tako v enem kot v drugem taboru odlično pripravili. Zgrešil je šele vratar David de Geav enajsti seriji oz. bolje rečeno Geronimo Rulli, ki je malce pred tem matiral prav De Geo, mu je strel s krasno parado uspel ubraniti. Villarreal se je tako proti evropskemu velikanu veselil svoje sploh prve evropske lovorike. Z zmago so Španci Angležem preprečili evropski dvojček, jasno je namreč že, da se bo v Ligi prvakov veselila angleška zasedba.

Finale Lige Evropa, Gdansk:

Villarreal- Manchester United 2:1* (1:1, 1:1)

Moreno 29.; Cavani 55.

*po enajstmetrovkah (11:10)