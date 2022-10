Vrhunci tekem Lige Evropa in Konferenčne lige

Nogometaši v Ligei Evropa in v Konferenčni ligi so odigrali tekme 4. kroga. Bodö/Glimt je izgubil proti Arsenalu z 0:1, graški Sturm je v gosteh pri Laziu iztržil 2:2. Ludogorec, ki ga vodi Ante Šimundža, je odigral tekmo s HJK Helsinki in zmagal z 2:0, Manchester United je prišel do tesne zmage z 1:0 proti Omonii iz Nikozije. V vrhuncih si lahko ogledate najlepše trenutke šestih tekem Lige Evropa in dveh tekem Konferenčne lige.

