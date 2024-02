Vse na enem mestu: vrhunci Lige Evropa in Konferenčne lige

Pred vami so vrhunci prvih tekem izločilnih bojev v Ligi Evropa in Konferenčni ligi. Povratne tekme bodo 22. februarja. Zmagovalci osmih parov, igrali bodo tekme doma in v gosteh, se bodo prebili v osmino finala, kjer jih bodo čakali zmagovalci skupin Lige Evropa. To pa so West Ham, Brighton, Rangers, Atalanta, Liverpool, Bayer Leverkusen, Villarreal in Slavia Praga.