Vse na enem mestu: vrhunci Lige Evropa

Zmagovalci teh dvobojev se bodo v osmini finala pomerili z najboljšimi iz skupinskega dela. Poleg Fenerbahčeja Mihe Zajca so to še Arsenal, Betis, Ferencvaros, Feyenoord, Freiburg, Real Sociedad in Union St. Gilloise. Osmina finala bo na vrsti 9. in 16. marca, četrtfinale 13. in 20. aprila, polfinale pa 11. in 18. maja. Finale bo 31. maja v Budimpešti.

Izidi:

Ajax - Union Berlin 0:0

Barcelona - Manchester United 2:2 (0:0)

Salzburg - Roma 2:0 (1:0)

(Benjamin Šeško ni igral za Salzburg)

Šahtar Doneck - Rennes 2:1 (2:0)

Bayer Leverkusen - Monaco 2:3 (0:1)

Juventus - Nantes 1:1 (1:0)

Sevilla - PSV Eindhoven 3:0 (1:0)

Sporting - Midtjylland 1:1 (0:0)