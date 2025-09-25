Svetli način
Zajc z Dinamom premagal bivši klub: 'Hvala, ker ga niste več želeli'

Zagreb, 25. 09. 2025 12.08 | Posodobljeno pred 10 minutami

A.M.
Dinamo Zagreb je v sredo v prvem krogu Lige Evropa gostil Fenerbahče, ki je bil še pred dobrim mesecem delodajalec slovenskega reprezentanta Miha Zajca. Ta se je kot prost igralec preselil v hrvaško prestolnico in se na drugi tekmi v dresu zagrebškega velikana srečal z nekdanjimi soigralci in vodilnimi kluba, ki mu niso izkazali zaupanja.

Miha Zajc na tekmi Dinamo Zagreb - Fenerbahče
Miha Zajc na tekmi Dinamo Zagreb - Fenerbahče FOTO: Profimedia

Miha Zajc, ki je igral do 93. minute, je v Zagrebu z Dinamom gostil svojega nekdanjega delodajalca Fenerbahče, domači navijači pa so se razveselili vodstva v 21. minuti, ko je iz bližine zadel Dion Drena Beljo. Sebastian Szymanski je štiri minute pozneje izid poravnal, toda tri točke sta Dinamu priigrala zadetka Belja v 50. in Monsefa Bakrarja v 95. minuti.

Pričakovano je bil slovenski vezist po tekmi ena glavnih tem, trener zagrebškega kluba pa je o svojem novincu spregovoril po zmagi in zbodel nasprotno moštvo: "Moram se zahvaliti Fenerbahčeju, ker ga ni želel in je prišel k nam. Od prvega dne, ko se nam je ponudila ta priložnost, sem si želel, da bi prišel k nam. On je izkušen igralec, ki lahko pomaga mlajšim. Na prvih dveh tekmah je igral odlično, verjamem, da bo takšnih predstav v prihodnosti še veliko."

V dresu Dinama je Zajc sicer debitiral na hrvaškem derbiju v Splitu, kjer je s soigralci vknjižil zmago z 0:2. 31-letni Slovenec je igral do 66. minute in pri prvem zadetku na tekmi vknjižil asistenco.

nogomet liga evropa miha zajc dinamo zagreb fenerbahče
Čeferinu zmanjkalo medalj, Postecoglou uresničil napoved

