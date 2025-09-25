Zajc z Dinamom premagal bivši klub: 'Hvala, ker ga niste več želeli'

Miha Zajc, ki je igral do 93. minute, je v Zagrebu z Dinamom gostil svojega nekdanjega delodajalca Fenerbahče, domači navijači pa so se razveselili vodstva v 21. minuti, ko je iz bližine zadel Dion Drena Beljo. Sebastian Szymanski je štiri minute pozneje izid poravnal, toda tri točke sta Dinamu priigrala zadetka Belja v 50. in Monsefa Bakrarja v 95. minuti.

Pričakovano je bil slovenski vezist po tekmi ena glavnih tem, trener zagrebškega kluba pa je o svojem novincu spregovoril po zmagi in zbodel nasprotno moštvo: "Moram se zahvaliti Fenerbahčeju, ker ga ni želel in je prišel k nam. Od prvega dne, ko se nam je ponudila ta priložnost, sem si želel, da bi prišel k nam. On je izkušen igralec, ki lahko pomaga mlajšim. Na prvih dveh tekmah je igral odlično, verjamem, da bo takšnih predstav v prihodnosti še veliko."

V dresu Dinama je Zajc sicer debitiral na hrvaškem derbiju v Splitu, kjer je s soigralci vknjižil zmago z 0:2. 31-letni Slovenec je igral do 66. minute in pri prvem zadetku na tekmi vknjižil asistenco.