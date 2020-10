11-metrovka v finalu LP? Samo zamižal sem in udaril, kolikor močno sem lahko

Brazilski vezist Anderson je finale Lige prvakov pred 12 leti začel na klopi, vstopil pa je v 125. minuti, ko se je iztekal sodnikov dodatek drugega podaljška. Sir Alex Ferguson ga je v igro poslal z jasnim namenom – da bi bil eden od izvajalcev enajstmetrovk. To se je tudi zgodilo, Anderson je bil natančen v šesti rundi, ko se mu je od srca odvalil zares velik kamen.

"Ryan Giggsje v podaljšku pritekel do klopi, kjer je Fergusonu dejal, naj me pošlje v igro, saj sem dober v izvajanju najstrožjih kazni. Bil sem star zgolj 20 let. Prekleto, sem si dejal sam pri sebi. Predstavljajte si, da si te ljudje zapomnijo kot nogometaša, ki je v finalu Lige prvakov zgrešil enajstmetrovko za največji klub na svetu," je za angleško nogometno revijoFourFourTwo začel Anderson.

"Na hitro sem se ogrel, pritekel na igrišče, sodnik pa je odpiskal konec, še preden sem se dotaknil žoge. Hoja do gola, kjer sem izvajal enajstmetrovko, je bila najdaljša v mojem življenju. Veliko stvari mi je šlo po glavi, od družine in prijateljev do vseh težav, ki sem jih moral v karieri prestati. Ko sem prišel do bele točke, sem šele videl, kako ogromen je Petr Čech. Zaprl sem oči in udaril, kolikor močno sem lahko. Na srečo je šla žoga tik od Čechovi desnici," se je pred začetkom nove sezone spominjal 32-letnik, ki je lani sicer kopačke obesil na klin.

Vrhunci finala Lige prvakov iz leta 2008. Enajstmetrovko Andersona si lahko ogledate od 7:51 naprej: