17-letnik, ki je v Parizu stopil iz sence zvezdnikov

Warren Zaire-Emery je pri 17 letih stalni član začetne postave PSG-ja in na pragu vpoklica v člansko francosko reprezentanco. V aktualni sezoni je na 14 tekmah v vseh tekmovanjih sodeloval pri sedmih zadetkih, kar je za nogometaša vezne linije, ki opravi ogromno dela v obrambi, zavidljiva statistika. Mladeniču je v zadnjih štirih mesecih vrednost po podatkih Transfermarkta narasla na 50 milijonov evrov, kar ga uvršča med najvrednejše najstnike na svetu. "Vedno sem rad spremljal nogomet, PSG. In ko greš na Parku princev in občutiš atmosfero, je to nekaj posebnega. Želiš si igrati za to ekipo. To so sanje," je o Parizu povedal Zaire-Emery.