1/8-finala LP: v pisani zasedbi prednjačijo štirje angleški in trije španski klubi

Potem ko je Villarreal v nadomestnem terminu v četrtek zvečer uspel premagati Atalanto v gosteh in si zagotoviti zadnjo vozovnico za izločilne boje Lige prvakov, smo dobili vse udeležence osmine finala Lige prvakov v sezoni 2021/22. Žreb parov si boste lahko ogledali v ponedeljek ob 12. uri na naši spletni strani.

Angleški klubi so tudi v skupinskem delu nove sezone Lige prvakov, ki si jo je/bo moč ogledati na Kanalu A in VOYO, potrdili prevlado, ki jo v najelitnejšem klubskem nogometnem tekmovanju na svetu kažejo v zadnjih nekaj sezonah. Zagotovili so si namreč kar štiri mesta v osmini finala oz. povedano drugače: prav vsi udeleženci z Otoka so napredovali v izločilne boje. Anglija bo s štirimi predstavniki – od tega so kar trije zasedli prvo mesto v skupini (Manchester City, Manchester United in Liverpool), nepričakovano je na zadnji tekmi spodrsnilo le Chelseaju – najštevilčnejše zastopana država v osmini finala, nato sledijo trije predstavniki španske La Lige. A od klubov z Iberskega polotoka – ker je v pretekli sezoni Ligo Evropo osvojil Villarreal, jih je bilo v skupinskem delu kar pet – zagotovo med 16 najboljšimi klubi v Evropi pogrešamo Barcelono. Ta je prvič po letu 2000 ostala brez izločilnih bojev Lige prvakov. Špansko čast so tako rešili Real Madrid, ki je dobil skupino D, kjer je imel resno konkurenco le v italijanskem Interju, Atletico Madrid in Villarreal (oba drugouvrščena v svojih skupinah).

icon-expand V boju za prestižno trofejo so ostali štirje angleški, trije španski, po dva italijanska, francoska in portugalska ter nemški, nizozemski in avstrijski klub. FOTO: AP

In ko smo že pri Italijanih ... Italijani bodo imeli v osmini finala Lige prvakov dva svoja predstavnika (Juventus, ki je bil prvi v skupini in že omenjeni Inter). Z dvema predstavnikoma se lahko pohvalijo tudi Portugalci (Benfica in Sporting), pri dveh imenih v osmini so tudi Francozi (PSG in Lille). Našteli smo torej 13 ekip v izločilnih bojih, preostali trije potniki pa so osamljeni primeri. Razočarali so zagotovo nemški predstavniki, saj je v osmino napredoval le münchenski Bayern.

icon-expand Sebastien Haller, najboljši strelec skupinskega dela z 10 zadetki. FOTO: AP