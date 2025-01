18-letnik po zvezdniških odhodih postaja vodja PSG-ja

Po tem, ko so v zadnjih dveh letih Pariz zapustili Lionel Messi, Neymar in Kylian Mbappe, je Warren Zaire-Emery hitro postal nepogrešljiv člen zasedbe Luisa Enriqueja. Vezist, ki bo marca praznoval svoj 19. rojstni dan, je izjemno zrel za svoja leta, v svoji krstni sezoni v dresu PSG-ja pa je postal najmlajši igralec, ki je zaigral za pariškega velikana v Ligi prvakov in med evropsko nogometno elito dosegel tudi gol.