Kdo se je odrezal najbolje in kdo najslabše?

Za nami je že četrti krog skupinskega dela Lige prvakov, kjer je bilo znova pestro. Na šestnajstih tekmah je padlo 44 golov, šest ekip pa si je že zagotovilo napredovanje v izločilne boje. A kateri izmed klubov se je odrezal najbolje in kateri najslabše? Kateri nogometaš si je prislužil cvetje in kateri je imel večer za pozabo?

Najvišjo zmago v tem krogu je dosegel Atletico Madrid, ki je s pol ducata golov odpravil škotski Celtic. Colchonerosi so bili tako pričakovano s strani podjetja Sofascore, ki nas zalaga s statistiko, izbrani za najbolje ocenjen klub kroga. Varovanci Diega Simeoneja, ki so znani predvsem po čvrsti obrambi, so tokrat eksplodirali v napadu, saj so zabeležili kar 27 strelov, od tega kar 12 v okvir vrat Celtica. Ob zmagi s 6:0 je torej kar polovica strelov v okvir tudi končala v mreži Joa Hart, kar pa je še bolj presenetljivo, pa je, da so Španci kar podvojili število pričakovanih zadetkov (xG).

icon-expand Najbolje ocenjeni klub 4. kroga skupinskega dela Lige prvakov FOTO: Sofascore.com

Najbolje ocenjeni klub 4. kroga skupinskega dela Lige prvakov Na drugi strani je tokrat najslabše ocenjen klub kroga postal Celtic, ki ne le, da je prejel šest golov, nogometaši škotske ekipe so namreč na celi tekmi vknjižili le en strel, pripravili pa si niso niti ene velike priložnosti. Podobno statistiko je imela proti Arsenalu tudi Sevilla, a so Andaluzijici vseeno prejeli le dva zadetka in se tako izognili prvemu mestu v negativnem statističnem pogledu.

icon-expand Najslabše ocenjeni klub 4. kroga skupinskega dela Lige prvakov FOTO: Sofascore.com

Napredovanje v izločilne boje so si že zagotovili Bayern München, Inter, Leipzig, Manchester City, Real Madrid in Real Sociedad.

Med nogometaši pa je najvišjo oceno dobil Atleticov Antoine Griezmann, ki je močno presegel 0,75 pričakovanih zadetkov in kar dvakrat meril v polno. Za 32-letnega Francoza, ki še kar lovi lovoriko z velikimi ušesi, sta bila to že 33. in 34. zadetek v karieri v Ligi prvakov.

icon-expand Najbolje ocenjeni igralec 4. kroga skupinskega dela Lige prvakov FOTO: Sofascore.com

Najbolje ocenjeni igralec 4. kroga skupinskega dela Lige prvakov Najslabšo oceno pa je prejel Daizen Maeda, ki je bil proti Atleticu izključen že v 23. minuti tekme in bi verjetno z veseljem pozabil na svoj kratki nastop.

icon-expand Najslabše ocenjeni igralec 4. kroga skupinskega dela Lige prvakov FOTO: Sofascore.com

Najslabše ocenjeni igralec 4. kroga skupinskega dela Lige prvakov V najboljšo ekipo kroga sta se po oceni Sofascore poleg Griezmanna uvrstila še njegova soigralca Samuel Lino, ki se je izkazal z golom in dvema podajama, in Alvaro Morata, ki je tako kot Francoz dvakrat meril v polno. Zadetek in podajo so proti Real Sociedadu, Sevilli in Bragi prispevali Mikel Merino, Bukayo Saka in Rodrygo, Cityjev Jack Grealish pa se je izkazal s podajo proti Young Boysem. Med tri najboljše branilce kroga so se uvrstili Ruben Dias, Pepe in Mats Hummels, ki so poskrbeli za to, da njihova ekipa ni prejela zadetka. Z dobro predstavo na golu in predvsem obrambo enajstmetrovke že v šesti minuti tekme pa se je izkazal Realov rezervni vratar Andriy Lunin.