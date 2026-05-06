Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Liga prvakov

Pravilo 50 + 1: čar ali prekletstvo nemškega nogometa?

München, 06. 05. 2026 07.00 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
Jakob Batič
Navijači Bayerna

Nič nenavadnega ne bi bilo, če bi si Bayern nocoj proti PSG-ju zagotovil že svoj 12. finale v zgodovini Lige prvakov. Navadili smo se, da Bavarci vselej krojijo evropski vrh, vendar to še zdaleč ne bi smelo biti tako samoumevno. V času, ko evropskemu nogometu vladajo milijarde z vseh koncev sveta, imajo pri Bayernu še naprej glavno besedo navijači.

Od sezone 1998/1999 je v Nemčiji v veljavi tako imenovano pravilo 50+1, ki v praksi pomeni, da morajo imeti navijači v lasti vsaj 51-odstotni delež svojih klubov. Tujim investitorjem je tako onemogočeno popolno nadziranje klubov. Glavno besedo imajo navijači, ki na letnih skupščinah demokratično sprejemajo najpomembnejše odločitve.

Tudi zato sta Bayern München in Borussia Dortmund zavrnila povabilo v neslavno propadlo Superligo, še preden bi ju v to prisilil gnev navijačev, kot se je denimo zgodilo pri angleških klubih.

Nemški klubi so takoj zavrnili sodelovanje v Superligi.
Nemški klubi so takoj zavrnili sodelovanje v Superligi.
FOTO: AP

Vodstvo kluba trdi eno, rezultati govorijo drugo

Pravilo, ki je poleg Nemčije v veljavi tudi na Švedskem, ima tudi svoje slabosti. Po mnenju mnogih je njegova največja težava, da odvrača morebitne tuje investitorje v nemški nogomet, zaradi česar je ta, kot denimo radi poudarjajo vodilni možje Bayerna, manj konkurenčen v Evropi.

Prejšnji direktor Karl-Heinz Rummenigge je bil glasen zagovornik odprave pravila, zaradi česar si je nakopal gnev lastnih navijačev. Njegov naslednik Jan-Christian Dreesen deli isto mnenje. "Verjamemo, da bi se moral vsak klub odločati zase. Potrebujemo tekmovalno Bundesligo. Upam, da bodo to uvideli tudi kolegi iz Dortmunda, Leipziga, Stuttgarta in bodo lahko držali ritem z nami," je pred časom dejal v intervjuju za Bild.

Prenos povratnega obračuna Bayern – PSG nocoj na Kanalu A in VOYO. Studijski del pričnemo ob 20.30.

Argument, da je nemški nogomet zaradi pomanjkanja tujih investitorjev nekonkurenčen in bi moral zato čim prej odpraviti pravilo 50+1, hitro pade v vodo ob pogledu na tekmovalne dosežke Bayerna. Bavarci so nazadnje Evropo pokorili leta 2020, odtlej so se vselej uvrstili vsaj v četrtfinale, medtem ko je Borussia Dortmund pred dvema letoma prišla do finala. Istega leta je v finalu Lige Evropa igral Bayer Leverkusen.

Karl-Heinz Rummenigge je bil glasen nasprotnik pravila 50 + 1, vendar njegove želje (za zdaj) še niso bile uslišane.
Karl-Heinz Rummenigge je bil glasen nasprotnik pravila 50 + 1, vendar njegove želje (za zdaj) še niso bile uslišane.
FOTO: AP

Imetniki letnih vstopnic plačujejo po 10 evrov na tekmo

Po drugi strani prav to pravilo nemškim navijačem jamči bistveno večjo moč, kot jo imajo podporniki klubov v drugih najmočnejših evropskih prvenstvih, kjer so vse pogosteje bolj kot navijači dojeti kot stranke za ustvarjanje zaslužka. Rezultat tega so denimo cene vstopnic. Najcenejša letna vstopnica za prvenstvene tekme Bayerna je denimo letos znašala zgolj 175 evrov, le 15 evrov več, kot so za stalno mesto na tribuni C morali odšteti privrženci Olimpije.

Posledično je vzdušje na prvenstvenih tekmah nemških klubov neprimerno boljše kot denimo v dveh najmočnejših prvenstvih – v Angliji in Španiji. S povprečjem 42.257 je Bundesliga najbolj obiskana liga na svetu. Ta primat drži že vrsto sezon, pri čemer visoko kotira tudi druga nemška liga, ki je denimo v tej sezoni bolje obiskana kot francoska Ligue 1. Prav zato navijači, še posebej organizirane skupine, jasno in glasno zahtevajo, da pravilo ostane v veljavi.

Nikjer na svetu tribune niso tako polne kot v Nemčiji.
Nikjer na svetu tribune niso tako polne kot v Nemčiji.
FOTO: AP

'Navijači so ponosni, da so del klubov'

Da je 50+1 temelj nemške nogometne identitete, izpostavlja novinar Bilda Nico Linner, s katerim smo se pogovarjali dan pred povratnim srečanjem Bayern – PSG. Kot pravi, je ta tematika že vrsto let kamen spotike med vodilnimi v klubih in njihovimi navijači, ki o najpomembnejših zadevah odločajo na letnih skupščinah.

"Bayern je tako uspešen, da kljub upoštevanju pravila drži korak z najboljšimi v Evropi. Vendar si za razliko od angleških klubov ne more privoščiti treh ali štirih spodletelih okrepitev, ker preprosto nima dovolj denarja," pravi Linner in dodaja, da 50+1 predvsem zavira napredek ostalih klubov, ki ne premorejo toliko denarja in se zato enostavno ne morejo kosati s klubi iz Anglije in Španije.

Po drugi strani pa je prav to pravilo eden glavnih razlogov, da se lahko Nemčija pohvali z zares fantastično nogometno kulturo, kjer se podpora klubom prenaša iz roda v rod. Osem nemških klubov ima vsaj sto tisoč aktivnih članov. Bayern je v tem pogledu prvi v konkurenci vseh športnih kolektivov na svetu s kar 432.500 včlanjenimi navijači, ki lahko v zameno za letno članarino soodločajo o prihodnosti kluba.

"Navijači v Nemčiji so izjemno ponosni na 50+1. Ponosni so, da so lahko tudi uradno del svojega kluba," o miselnosti tukajšnjih navijačev, ki jo še kako pogrešamo pri nas, še pravi Linner.

Le 25 odstotkov Bayerna je trenutno v lasti podjetij, medtem ko člani kluba razpolagajo s preostalim delom. Kljub temu Bavarci nizajo športne uspehe tako na domači kot evropski sceni.
Le 25 odstotkov Bayerna je trenutno v lasti podjetij, medtem ko člani kluba razpolagajo s preostalim delom. Kljub temu Bavarci nizajo športne uspehe tako na domači kot evropski sceni.
FOTO: AP

Velja omeniti še, da ima Bayern v svojem statutu zapisano, da morajo imeti člani vsaj 70-odstotni delež kluba, torej še mnogo več kot uzakonjenih 51 odstotkov. Pa se kljub temu povsem enakovredno kosa z bistveno bogatejšimi klubi, ki iz držav Bližnjega vzhoda črpajo neomejene količine denarja. Mednje seveda sodi tudi PSG.

Prav zato nocojšnji obračun ne bo zgolj poslastica za nevtralne navijače, ampak tudi dvoboj dveh diametralno nasprotnih nogometnih ideologij.

Izjeme pravila 50 + 1:

Če je podjetje v času uvedbe pravila vsaj 20 let neprekinjeno podpiralo klub. Takšna primera sta Bayer Leverkusen, ki ga sponzorira farmacevtski gigant Bayer, in Wolfsburg, ki je tesno povezan z avtomobilskim proizvajalcem Volkswagnom.

Poseben primer je v Nemčiji osovraženi RB Leipzig. Pravilo 50+1 namreč prepoveduje, da bi klubi nosili imena svojih pokroviteljev. Red Bull pa je leta 2009 prevzel licenco lokalnega nižjeligaša in ga preimenoval v RasenBallsport Leipzig (RB Leipzig). Večinskemu lastništvu navijačev se je izognil s tem, da je ceno članarine postavil tako visoko, da so si jo lahko privoščili le izbrani člani podjetja. Red Bull je tako več kot 99-odstotni lastnik kluba.

nogomet bayern munchen 50+1 navijači nemčija

Sodnik bi moral v 35. minuti prekiniti tekmo in reči, da bosta v finalu igrala Bayern in PSG

Kompany in Enrique ne pričakujeta podobne 'golijade' kot na prvi tekmi

24ur.com Nenavaden pripetljaj na tekmi Bayerna: je med gledalci kakšen sodnik?
24ur.com Klopp na klopi Bayerna? Ni tako iz trte izvito
24ur.com 'Vem, da je reči to kliše, vendar je za nami šele prvi polčas obračuna'
24ur.com Khedira opozarja Real: Bayern je v tej sezoni z rušilno močjo
24ur.com Nagelsmann: Razmišljam o vsem. O sebi, rezultatih, odgovornosti, odstopu ...
24ur.com Gregor Hrovat se ne boji Nemcev: Mi bomo morali udariti prvi
24ur.com Bayern je 'uradno' v krizi: Če se ne dvignemo, proti PSG-ju nimamo kaj iskati
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 15
  • 16
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Met Gala 2026: Nicole Kidman in njena hči Sunday Rose v središču pozornosti
Počitnice v Toskani: Izlet, ki si ga bo otrok zapomnil za vedno
Počitnice v Toskani: Izlet, ki si ga bo otrok zapomnil za vedno
Imena za rojene v maju, ki jih predlaga numerologinja
Imena za rojene v maju, ki jih predlaga numerologinja
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
zadovoljna
Portal
Srbska lepotica po ločitvi že v novem razmerju
Dnevni horoskop: Ovni so polni idej, raki iščejo odgovore
Dnevni horoskop: Ovni so polni idej, raki iščejo odgovore
To je trenutno najbolj zaželen model balerink
To je trenutno najbolj zaželen model balerink
To vedno pozabimo očistiti
To vedno pozabimo očistiti
vizita
Portal
Diagnozo je našla na internetu in končno začela hujšati, a brez injekcij ne more
Kako jesti 'normalno' in vseeno izboljšati svoje zdravje do poletja
Kako jesti 'normalno' in vseeno izboljšati svoje zdravje do poletja
Študija je končno razkrila, katero mleko je bolj zdravo za srce
Študija je končno razkrila, katero mleko je bolj zdravo za srce
Zdravniki opozarjajo: sedenje lahko sklepe obrabi hitreje, kot si mislite
Zdravniki opozarjajo: sedenje lahko sklepe obrabi hitreje, kot si mislite
cekin
Portal
Pozabili ste plačati davek? Kazen je lahko tudi 5.000 evrov, a veliko ljudi za to sploh ne ve
Kako preživeti do naslednje plače (in pri tem ne trpeti)?
Kako preživeti do naslednje plače (in pri tem ne trpeti)?
Več hrane za manj denarja: Pametni triki, ki dejansko delujejo
Več hrane za manj denarja: Pametni triki, ki dejansko delujejo
Modni spektakel podira rekorde: kako je film v hipu napolnil blagajne
Modni spektakel podira rekorde: kako je film v hipu napolnil blagajne
moskisvet
Portal
Kako je nekdanji davčni svetovalec ustvaril eno najbolj priljubljenih pic v Sloveniji?
Nekoč zvezda, danes voznik avtobusa: po prevari ostal brez prihrankov
Nekoč zvezda, danes voznik avtobusa: po prevari ostal brez prihrankov
Mladi izgubljajo nadzor: ta odvisnost postaja vse pogostejša
Mladi izgubljajo nadzor: ta odvisnost postaja vse pogostejša
Damjan Murko razkril, kaj ohranja njegov 18-letni zakon tako močan
Damjan Murko razkril, kaj ohranja njegov 18-letni zakon tako močan
dominvrt
Portal
Vrt v maju: kaj posaditi in katera vrtna opravila so ključna
Kaj storiti, če na svojem vrtu opazite čebelji roj
Kaj storiti, če na svojem vrtu opazite čebelji roj
Ta trik z vzglavnikom ohrani posteljnino svežo več mesecev
Ta trik z vzglavnikom ohrani posteljnino svežo več mesecev
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
okusno
Portal
Sestavina, ki jo marsikdo obožuje, lahko prispeva k daljšemu življenju
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
Trik za najbolj sočnega piščanca, ki ga večina sploh ne pozna
Trik za najbolj sočnega piščanca, ki ga večina sploh ne pozna
Hitra sladica, ko se vam po službi "zalušta" nekaj sladkega
Hitra sladica, ko se vam po službi "zalušta" nekaj sladkega
voyo
Portal
Kmetija
Podivjani pes
Podivjani pes
Naključni morilec
Naključni morilec
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1696