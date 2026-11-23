Pri iskanju leva sodeluje približno 70 ljudi, med njimi policisti in drugo intervencijsko osebje, pri čemer so uporabili tudi sedem dronov. Žival so prvič opazili v istanbulskem okrožju Saryer, kjer se nahaja tudi stadion RAMS Park nogometnega kluba Galatasaray. Po poročanju lokalnih medijev so zaposleni na policijski postaji na območju Zekeriyaköya, severno od evropskega dela Istanbula, v nedeljo okoli 21. ure po lokalnem času na nadzornih kamerah opazili "žival, podobno levu".

V okolici so oblasti zaostrile varnostne ukrepe, predvsem v gozdu, kjer naj bi se lev nahajal. Obljubljajo, da delajo vse, kar je v njihovi moči, da žival najdejo in jo odstranijo iz mestnega življenja, tako da bo ostala živa. Novinarji so o bizarnem pripetljaju vprašali branilca Galatasaraya Abdülkerima Bardakcija, ki je povedal: "Nekaj bi rad povedal, ker o tem trenutno govori vsa država. Doma imam samo enega leva, in to je moj sin."